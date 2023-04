1. Długotrwałe narażanie wzroku na niebieskie światło

Reklama

Spędzanie czasu przed ekranem komputera, smartfona czy telewizora to jeden z najbardziej powszechnych czynników, wpływających na niekorzystną kondycję naszych oczu. Według raportu „Godzina dla Oka” przed komputerem spędzamy średnio 10 godzin dziennie, a osoby, pracujące w biurze – aż 12. Dodatkowo nasz wolny czas zdominowany jest przez oglądanie seriali, przeglądanie mediów społecznościowych czy granie na konsoli. W konsekwencji, nasze oczy zamiast odpoczywać – podejmują kolejne wyzwania.

Niebieskie światło wpływa bardzo niekorzystnie na oczy, dlatego jeśli na co dzień pracujemy w towarzystwie ekranów, zadbajmy, by po powrocie do domu dać nieco odpocząć swoim oczom. Może dobrą propozycją będzie zabranie domowników na spacer do parku lub wspólne granie w planszówki? Starajmy się znaleźć choć godzinę, którą spędzimy z dala od ekranów smartfonów i komputerów. Pamiętajmy też, by w pracy robić sobie systematyczne przerwy od patrzenia w monitor. Według zasad BHP na każdą godzinę pracy przy komputerze rekomenduje się 5 minut przerwy.

Reklama

2. Niedobór składników odżywczych w diecie

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale jednym z czynników, powodujących suchość i pieczenie oczu może być niedobór składników odżywczych w naszej diecie. Odpowiednio zbilansowane posiłki mogą mieć wpływ nie tylko na zdrowie całego naszego organizmu, ale też zdrowie oczu. Ponadto warto wiedzieć, że witamina C i E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a DHA i cynk wspierają utrzymanie prawidłowego widzenia. W przypadku DHA korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg dziennie.

– Warto jeść przede wszystkim tłuste ryby morskie, takie jak łosoś i śledź, ale też orzechy włoskie oraz siemię lniane. Uzupełnijmy naszą dietę też o zielone oraz czerwone warzywa, cytrusy i owoce jagodowe – mówi Sandra Ataniel, dietetyk.

Reklama

3. Niedostateczne nawodnienie organizmu

Człowiek składa się w ok. 70% z wody. To budulec, który jest podstawą naszego zdrowego funkcjonowania. Nie inaczej jest w przypadku zmysłu wzroku. Osobom, którym dokucza suchość oczu, automatycznie na myśl nasuwa się brak odpowiedniego nawilżenia. A o to możemy zadbać także od wewnątrz.

Nawadnianie naszego organizmu przyniesie pozytywne skutki całemu ciału, także naszym oczom. Dziennie powinniśmy wypijać około 2 litrów płynów, w tym wody. Jeśli temperatura na zewnątrz wzrasta lub wykonujemy intensywne aktywności fizyczne, powinniśmy pić jej jeszcze więcej. Ostatecznie nasze zapotrzebowanie zależy od wielu czynników, należy jednak pamiętać, że pragnienie może być już objawem odwodnienia.

4. Przebywanie w pomieszczeniach z klimatyzacją

To dość nietypowy czynnik, ale w istocie – chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń może wpływać na suchość naszych oczu. Niska wilgotność powietrza w tego typu miejscach przyczynia się do parowania wody z filmu łzowego, a przez to prawdopodobieństwo wysuszenia oczu wzrasta. Najczęściej reagujemy na to tarciem, co tylko pogarsza sytuację. Nie powinniśmy bagatelizować nieprzyjemnych objawów, a na co dzień pamiętajmy, by zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza w miejscu, w którym przebywamy i regularnie je wietrzmy.

5. Dym papierosowy

Palacze są grupą osób, która jest bardziej narażona na problemy z narządem wzroku. Dym papierosowy jest bardzo niekorzystny dla naszych oczu i również może wpływać na obniżenie nawilżenia, dodatkowo podrażnia oczy. W konsekwencji zaczynają nas swędzieć i piec. Przebywanie w zadymionych miejscach zdecydowanie nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej kondycji wzroku.

6. Leki hormonalne i przeciwhistaminowe

Jeśli regularnie zażywamy leki hormonalne lub jesteśmy alergikami i korzystamy z tabletek przeciwhistaminowych warto wiedzieć, że ich stosowanie może powodować uczucie suchego oka. W takim wypadku warto skonsultować problem ze specjalistą, który oceni problem i pomoże sobie z nim poradzić.