Skóra wokół oczu wymaga szczególnej uwagi – jej budowa czyni ją najdelikatniejszym obszarem na ciele. Naskórek w tym miejscu jest niezwykle cienki, z małą ilością gruczołów łojowych zapewniających natłuszczenie oraz nawilżenie. To sprawia, że jest on dużo bardziej podatny na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, które przyspieszają proces starzenia. Jednak dobrze dobrana rutyna oraz wprowadzenie kilku prostych zmian pozwoli rozświetlić skórę w tej okolicy i przywrócić jej elastyczność. Czas odczarować pielęgnację wokół oczu, dzięki której mocno kryjący korektor nie będzie Ci już potrzebny.

Zadbaj o nawilżenie

Cienka skóra pod oczami bardzo szybko ulega przesuszeniu i podrażnieniu. Nieregularne nawilżanie – lub jego brak – nie tylko powodują uczucie ściągnięcia, ale przyczyniają się też do odwodnienia tych okolic i ich szybszego starzenia. W przywróceniu oraz utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgoci naskórka pomocne będzie serum o silnie skoncentrowanej formule, w którego składzie powinien znaleźć się m.in. kwas hialuronowy. To niekwestionowany mistrz w nawilżaniu, który dzięki higroskopijnym właściwościom wiąże wodę w naskórku, przynosząc wrażliwym obszarom natychmiastowe ukojenie. Należy jednak pamiętać, aby po aplikacji serum pielęgnacyjną rutynę kończyć nałożeniem odżywczego kremu

– Kwas hialuronowy doskonale sprawdza się zarówno jako składnik serum czy kremu pod oczy do użytku domowego, jak i mezokoktajli stosowanych do zabiegu mezoterapii. Zadaniem takiej kuracji jest miejscowe dostarczenie cerze substancji odżywczych niezbędnych do utrzymania jej w dobrej kondycji. Zastosowany kwas hialuronowy głęboko nawilża tkanki, przywracając delikatnej skórze odpowiedni poziom wilgoci. Bardzo często występuje w połączeniu z aminokwasami, które są kluczowe w regulowaniu gospodarki wodnej. Aminokwasy zapobiegają nadmiernej utracie wody z naskórka i wspierają jego naturalną barierę ochronną, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie negatywnego działania czynników zewnętrznych na obszar pod oczami – wyjaśnia Zofia Owczarek, kosmetolog i ekspert marki Venome.

Wzmocnij skórę i popraw jej mikrokrążenie

Choć cienie pod oczami występują niezależnie od wieku, to jeden z najczęstszych problemów tego obszaru, który optycznie dodaje lat. Zazwyczaj wynikają z budowy oka – pod cienką jak papier skórą znajdują się płytko umieszczone naczynia krwionośne. Zasinienia uwydatniają się pod wpływem czynników takich jak niewystarczająca ilość snu, stres czy używki. W uporaniu się z cieniami najbardziej pomocne będą składniki poprawiające mikrokrążenie krwi.

Takie działanie wykazuje m.in. witamina C, która wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych. Co więcej, poprzez stymulowanie skóry do produkcji kolagenu, pozytywnie wpływa na zwiększenie jej gęstości – dzięki pogrubieniu naskórka zmniejszy się widoczność prześwitujących naczynek. W nadaniu cerze świeżego wyglądu doskonale sprawdzi się także ekstrakt z szafranu. To składnik, który odnajdziemy zarówno w kosmetykach do pielęgnacji domowej, jak i w kuracjach wykonywanych w gabinetach medycyny estetycznej. Szafran nie tylko uszczelnia naczynia krwionośne, stymulując mikrokrążenie, ale posiada także silnie rozjaśniające właściwości. Skutecznie redukuje opuchliznę i rozświetla okolice oczu, przywracając skórze promienny wygląd. Wsparciem w walce z workami pod oczami będzie też delikatny masaż, dłońmi lub schłodzonym rollerem, który usprawni przepływ limfy odpowiedzialnej za obrzęki.

Pożegnaj zmarszczki mimiczne

Oczy i ich okolice biorą czynny udział w okazywaniu emocji, dlatego to właśnie na tym obszarze często borykamy się z powstawaniem zmarszczek mimicznych. Wraz z upływem lat zmniejsza się zdolność skóry do regeneracji, a linie ulegają utrwaleniu i pogłębieniu. Na ratunek utracie jędrności i widocznym oznakom starzenia przychodzą składniki o działaniu przeciwstarzeniowym. Zaliczają się do nich m.in. peptydy, które przywracają cerze napięcie i młodszy wygląd. Substancje te pozwalają rozluźnić napięcie mięśniowe, przez co świetnie sprawdzają się w przypadku zmarszczek spowodowanych nadmierną ekspresją twarzy. Dodatkowo stymulują procesy naprawcze w głębokich warstwach skóry, przyczyniając się do zwiększenia produkcji kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za jej jędrność oraz gęstość.

– Kompleksy peptydowe znajdziemy w produktach do pielęgnacji domowej oraz preparatach stosowanych przez specjalistów do zabiegów. Należy pamiętać, że wysokie stężenia substancji aktywnych są zarezerwowane wyłącznie do użytku profesjonalnego. W tego typu kuracjach anti-aging peptydy łączy się z innymi składnikami jak m.in. kwas bursztynowy, który jest naturalnym stymulatorem tkankowym. Oznacza to, że przyspiesza procesy metaboliczne, prowadząc do zwiększenia produkcji włókien białkowych, przez co skóra odzyskuje elastyczność, a zmarszczki mimiczne stają się mniej widoczne – dodaje Zofia Owczarek.

Skóra pod oczami nie ma lekko, ale systematyczna pielęgnacja i profesjonalne zabiegi pomagają w przywróceniu tej okolicy młodzieńczego looku. W walce o świeży i młodzieńczy wygląd cery wokół oczu nie można zapomnieć o odpowiedniej ilości snu, zbilansowanej diecie, rezygnacji z używek i ograniczeniu czasu spędzanego przed telewizorem czy ekranem komputera.