– Z naszych badań wynika, że Polacy interesują się kulturą i sztuką – mówi agencji Newseria Biznes Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE. – Najpopularniejsze są oczywiście te najbardziej dostępne formy jak muzyka rozrywkowa, kino czy teatr, w mniejszym stopniu muzyka poważna. Tutaj jest duża praca przed instytucjami takimi jak filharmonie, żeby zaprosić do siebie, pokazać swoją ofertę, żeby filharmonie były bardziej dostępne dla publiczności i nie kojarzyły się z trudnym repertuarem.

W badaniu przeprowadzonym we wrześniu ub.r. przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie PGE 89 proc. Polaków zadeklarowało, że interesuje się kulturą i sztuką, z czego 16 proc. jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi. Sondaż pokazał również, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej ludzie wciąż chcą bywać w instytucjach kultury. 71 proc. badanych wskazało, że chcieliby częściej odwiedzać teatry, 82 proc. – częściej bywać w kinie, a 69 proc. – w muzeach.

– Główną barierą wcale nie są ceny biletów, ale dostępność instytucji kultury i ich ekspozycja. Zainteresowanie jest bardzo duże, tylko kwestia tego, jak instytucje kultury mogą zaprezentować swoją ofertę, repertuar i dzieła sztuki – mówi Zbigniew Kajdanowski.

– W dużych miastach mamy na ogół bardzo dużo atrakcyjnych, różnorodnych wydarzeń i instytucji kulturalnych. Natomiast w mniejszych ośrodkach bywa różnie – mówi Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. – Zachęcanie odbiorców do tego, aby przyszli do instytucji kultury, zawsze jest ciężką pracą. Musimy w tym celu współpracować z otoczeniem społecznym, informować, nawiązywać relacje i przekonywać, że warto do nas przyjść. W dużych miastach to jest proste. O wiele trudniej jest w przypadku mieszkańców wsi, którzy mogą mieć chociażby czysto techniczne problemy z dotarciem do muzeum i powrotem do miejsca zamieszkania. Dlatego też dla nas bezcenne są takie sytuacje, kiedy partner zewnętrzny we współpracy z nami organizuje grupy, które przybywają z odległych miejscowości, jest w stanie to sfinansować, zapewnić transport, a my jako muzeum zapewnimy resztę.

PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenas 20 instytucji kultury w całej Polsce, we wrześniu 2022 r. zrealizowała szeroko zakrojoną kampanię „Zapraszamy do bywania”, która miała na celu zachęcenie do korzystania z oferty instytucji kulturalnych i budowanie przekonania, że kultura jest dla wszystkich. Promuje też ideę upowszechniania kultury w małych miejscowościach, czego przejawem jest m.in. konkurs „Spotkania ze sztuką”. Umożliwia on dzieciom i młodzieży z mniejszych miejscowości oddalonych od dużych miast kontakt ze sztuką i udział w lekcjach muzealnych prowadzonych w najważniejszych muzeach sztuki w Polsce.