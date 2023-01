– W ciągu ostatnich lat influencer marketing przybrał na sile. Widzimy to na podstawie wyników, jakie generują nasi twórcy, i na podstawie liczby briefów, które wpadają do naszej agencji. Mamy też dostęp do danych i raportów największych domów mediowych na świecie, a jeden z takich raportów przewiduje, że do 2028 roku wartość tego rynku na całym świecie wyniesie prawie 85 mld dol. To jest ogromna kwota i na tej podstawie wiemy, że inwestycje w influencer marketing będą tylko rosnąć – mówi agencji Newseria Biznes Anna Ryczkowska, senior PR & communications manager w LTTM, grupie, do której należą LifeTube, Gameset, świadczące usługi z zakresu influencer i gaming marketingu.

Reklama

LTTM ma w bazie ponad 1,5 tys. twórców internetowych, działających na niemal wszystkich platformach społecznościowych, z czego ponad 120 pracuje na wyłączność. Według danych na koniec ub.r. twórcy LTTM zebrali już prawie 60 mln followersów na Instagramie i wygenerowali ponad 3 mld wyświetleń na TikToku (o 1 mld więcej niż rok wcześniej).

– Mamy podział na dużych influencerów, najbardziej rozpoznawalne nazwiska w Polsce i Europie, ale mamy też całą masę mikroinfluencerów. Ta społeczność rośnie, bo coraz łatwiej jest zostać influencerem, jest niższy próg wejścia. Zwłaszcza w momencie, w którym w tak szybkim tempie rozwijają się platformy społecznościowe typu TikTok – mówi Anna Ryczkowska.

W 2022 roku kanały zrzeszone w sieci LifeTube miały łącznie 240 mln subskrypcji (+20 mln r/r) i utrzymały 12-proc. udział w oglądalności YouTube’a w Polsce. Firma zrealizowała w nim 2,3 tys. projektów dotyczących współpracy na linii marka–influencer dla ponad 600 różnych klientów. Średni koszt jednego pakietu świadczeń z influencerem wyniósł blisko 18,6 tys. zł. Dzięki technologii wprowadzonej przez LifeTube’a automatyzującej dodawanie reklam oraz odpowiedniej optymalizacji tzw. RPM-y, czyli zarobek z każdego tysiąca wyświetleń, wzrósł średnio o 18 proc. w porównaniu do 2021 roku.

– Reprezentujemy w tym momencie ok. 60 proc. tego rynku w Polsce i na podstawie naszych danych wiemy, że pomimo spadków gospodarczych i zwalniającej ekonomii zarobki influencerów dalej rosną. W 2021 roku wypłaciliśmy twórcom z naszej sieci 63 mln zł, w ubiegłym roku było to już prawie 70 mln zł. Ciężko jednak odpowiedzieć na pytanie, ile zarabiają twórcy internetowi. Niektórzy mikroinfluencerzy zarabiają w barterach albo za jednorazowe kampanie, z kolei największe nazwiska w Polsce potrafią zarobić tyle, żeby móc sobie te pieniądze ulokować w innych inwestycjach i rozpoczynać własne biznesy – mówi ekspertka.

Reklama

LTTM wskazuje, że w ubiegłym roku marki współpracujące z influencerami zdecydowanie postawiły na działania crossplatformowe i realizowały kampanie na kilku platformach social media jednocześnie. Najwięcej publikacji komercyjnych (ponad 50 proc.) pojawiło się na Instagramie, jednak twórcy zarobili najwięcej, realizując współprace reklamowe na YouTubie (38,5 proc. wartości wszystkich publikacji). Dynamicznie wzrósł również udział TikToka – liczba realizowanych przez agencję współprac na tej platformie zwiększyła się ponad dwukrotnie rok do roku.

Reklama

– Marki odnoszą ogromne korzyści ze współpracy z influencerami, twórcami internetowymi. Wiemy to, ponieważ stale analizujemy dane, które spływają do nas zarówno od twórców, jak i od platform i samych brandów, które z nami współpracują. Budżety na influencer marketing rosną z każdym rokiem, co oznacza, że marki widzą w tym korzyść, chcą coraz chętniej wydawać na to pieniądze – mówi Anna Ryczkowska. – Głównie te największe na rynku firmy i korporacje mają budżety i widzą wartość w tym, żeby inwestować w kampanie z twórcami internetowymi.

Jak prognozuje, jednym z głównych trendów w influencer marketingu w 2023 roku będzie tzw. tiktokizacja, czyli dalszy rozwój krótkich pionowych form wideo.

– Platforma TikTok jest coraz chętniej używana. Pod koniec 2022 roku przeciętny polski użytkownik w ciągu miesiąca korzystał z niej średnio przez prawie cały jeden dzień. To więcej, niż kiedykolwiek polscy użytkownicy korzystali z YouTube’a – mówi ekspertka LTTM. – Inne platformy podłapują ten trend i próbują stworzyć własne wersje tych krótkich, pionowych form wideo. Instagram tworzy Reelsy, YouTube stworzył YouTube Shorts, którymi też zajmujemy się z naszymi twórcami. Wiemy, że jest to o wiele bardziej przyjazna forma dla odbiorców, którzy lubią krótkie, pionowe wideo.

Influencer marketing to szybko rosnąca branża, a tzw. ekonomia twórców jest w tej chwili jednym z motorów napędowych dla rynku mediów społecznościowych. Prognozy firmy analitycznej Research and Markets przewidują, że do 2028 roku globalna wartość rynku influencer marketingu osiągnie już 84,9 mld dol. Dlatego też na tym rynku sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy są potrzebni w wyspecjalizowanych podmiotach, agencjach 360, jak i w marketingu po stronie reklamodawców.

W odpowiedzi na ten popyt grupa LTTM – we współpracy z warszawskim Instytutem Marki Online i Komunikacji (IMOK) – otworzyła właśnie nowy kierunek nauczania: influencer manager. Szkolenie ma certyfikację Ministerstwa Edukacji i Nauki z kodem zawodu, co oznacza, że dzięki temu influencer manager stanie się w Polsce oficjalnym zawodem.

– Akademia Influencer Managera wystartuje w marcu. Będziemy w niej szkolić przyszłych menedżerów i twórców internetowych, żeby byli jak najlepiej przygotowani do wskoczenia w tę branżę i mieli wiedzę, którą my dysponujemy na co dzień, pracując bezpośrednio z twórcami, platformami i klientami – mówi Anna Ryczkowska.

W czteromiesięcznym programie edukacyjnym, opracowanym przez ekspertów z LTTM, znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące szeroko pojętego marketingu, prawa autorskiego, PR, funkcjonalności wszystkich platform społecznościowych, zarządzania kryzysowego oraz inne, niezbędne w pracy influencer managera obszary.