Dla jednych formą zafundowania sobie strachu będzie film grozy. Dla drugich dawką takich emocji może być na przykład odwiedzenie z przyjaciółmi Escape Room, gdzie w grupie pod presją czasu rozwiązują różne zagadki związane ze straszną historią. W Polsce przybywa także na przestrzeni ostatnich lat osób, które poszukują mocnych doznań w sportach ekstremalnych, decydując się choćby na skok ze spadochronem, skok na bungee czy jazdę motocross. Coraz chętniej jesteśmy również skłonni podarować takie niestandardowe przeżycia bliskim głodnym adrenaliny w formie upominku.

- Jak pokazało nasze badanie „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki” źródłem motywacji do poszukiwania nowych form spędzania czasu wolnego jest aktualnie głównie chęć zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń. Część z nich przekłada się także na rosnące w Polsce zainteresowanie sportami ekstremalnymi, które obserwujemy już od kilku. Obecnie chcemy żyć aktywniej, mocniej i chętnie też chwalimy wrażeniami z próbowania sportów z nutą adrenaliny w social mediach – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Sporty ekstremalne budzą wiele emocji, zarówno u tych, którzy je uprawiają, jak i u tych oglądających. To idealna rozrywka przede wszystkim dla osób, którzy żyją w ciągłej pogoni za silnymi emocjami. Dla wielu osób mogą być również okazją, aby przezwyciężyć swoje słabości i wyznaczać nowe granice możliwości. W Polsce jest coraz więcej miłośników mocnej adrenaliny. Dodatkowo pandemia sprawiła, że przestaliśmy odkładać swoje plany i marzenia na później. Jesteśmy bardziej zdeterminowani, aby próbować nowych aktywności i budować nowe doświadczenia.

Zmiany, jakie zaszły w nastawieniu Polaków do wybieranych aktywności i rozrywek, widać w dokonywanych wyborach preferowanych form spędzania czasu wolnego. Zdaniem 27% respondentów spośród 1392 zapytanych przez serwis Prezentmarzeń, Polacy aktualnie szukają rozrywki z dreszczykiem emocji. Taką adrenalinę zapewniają im m.in. sporty ekstremalne. Z badania zrealizowanego w 2022 roku wynika także, że w opinii 31% zapytanych Polaków podjęcie takiej nietypowej aktywności z nutą adrenaliny może uatrakcyjnić wypoczynek i pozostawić niesamowite wspomnienia.

Aby spróbować sportów ekstremalnych, nie trzeba czekać aż do wiosny. Jeśli poszukujemy aktywności z nutą adrenaliny można wybrać się w okresie zimowym na przykład na offroad, gdzie stoczymy walkę z samym sobą podczas pokonywania kolejnych przeszkód w terenie. Jeśli jesteśmy miłośnikami sportów w powietrzu, możemy odbyć lot w tunelu aerodynamicznym, by zaznać uczucia swobodnego lotu. Jeśli marzą nam się mocne doznania w wodzie, to wyborem może być najgłębszy basen nurkowy w Polsce wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Wysoki poziom adrenaliny, jakiego mogą dostarczyć sporty ekstremalne o każdej porze roku, to uzależniający stan i duże wyzwanie, którego realizacja przynosi dużo satysfakcji.