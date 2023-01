Poradzenie sobie z niewiernością jest skomplikowane. Kiedy tego doświadczasz, tysiące pytań przebiega przez Twoją głowę, kwestionując to, co zrobiłaś źle i dlaczego tak się stało. Mimo to niewierność wydaje się być w Polsce zjawiskiem powszechnym. Według badania* przeprowadzonego przez francuską aplikację randkową adopte, 78% Polek było zdradzanych, a 38% w pewnym momencie również się jej dopuściło (w porównaniu z 62%, które nigdy nie zdradzały).

W badaniu wykazano również, w jaki sposób dowiadywano się o zdradzie. 32% respondentów wskazało, że odkryli ją poprzez sieci społecznościowe (WhatsApp, Instagram lub inne), w porównaniu do 44%, którzy stwierdzili, że to postawa ich partnera ich wydała. Pozostałe 24% dowiedziało się od znajomych lub rodziny. 83% respondentów, wątpliwości lub brak zaufania skłoniły ich do zwrócenia większej uwagi na portale społecznościowe partnera, a tylko 17% odpowiedziało, że nigdy nie było tym zainteresowane.

Natomiast, gdy dowiedzieli się o oszustwie, większość badanych stwierdziła, że była zraniona (53%), rozczarowana (31%) i zła (11%). Tylko 5% odczuwało obojętność.

Co robić, a czego nie robić, aby się z tym pogodzić?

W takich okolicznościach podjęcie decyzji nie jest łatwe, czy się wybacza, czy decyduje się na zakończenie związku. W obliczu tej sytuacji 81% badanych zdecydowało się zakończyć związek. Tylko 19% wybaczyło, wskazując, że potrzeba było trochę czasu na zastanowienie się.

Kolejnym przedstawionym przypadkiem było bycie niewiernym, gdy badane dowiedziały się o zdradzie. 24% Polek potwierdziło, że odczuwało potrzebę bycia niewierną, nie dokonując jednak tego czynu, w porównaniu do 20%, które się do tego przyznały. Pozostałe 56% nie odczuwało takiej potrzeby.

Zerwanie kontaktu najlepszym sposobem

Zerwanie kontaktu wydaje się być najskuteczniejszym sposobem na pokonanie żalu. Jest to coś, co jest bardzo wyraźne dla większości respondentów - 57% twierdzi, że zrobienie tego pomogło im uporać się z sytuacją. Konkretnie 54% twierdzi, że w ogóle nie utrzymuje kontaktu z byłym partnerem, 30% utrzymuje minimalny niezbędny kontakt, a tylko 18% pozostaje w stałym kontakcie.

Należy podkreślić, że zerwanie kontaktu nie jest magiczną formułą, musi mu towarzyszyć praca osobista, połączona z czasem potrzebnym na uzdrowienie. Najlepszym lekarstwem jest inwestowanie w siebie, poświęcenie czasu na nowe aktywności i otaczanie się ludźmi, którzy naprawdę Cię kochają i cenią.

*Badanie zostało przeprowadzone przez na próbie 2500 Polek w wieku od 18 do 34 lat za pośrednictwem mediów społecznościowych.