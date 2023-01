Początek nowego roku to idealny moment na podsumowanie, szczególnie po tak niepewnych i nieprzewidywalnych wydarzeniach, jakie zgotował nam rok ubiegły. Czy wpłynęło to na zmartwienia Polek i Polaków? Sprawdzili to badaczka Katarzyna Pawlikowska wraz z Garden of Words i badaczami z SW Research.

Największym powodem do troski, aż dla 80,5% badanych, jest sytuacja ekonomiczna, inflacja i wzrost rat kredytów. Na drugim miejscu (66%) znalazła się polityka rządku, z którym się nie zgadzają. Ponad połowa z nas obawia się również zagrożenia militarnego ze strony Rosji (62,1%). Co zaskakujące, sytuacja ekonomiczna i działania rządu znacznie przyćmiewają zmartwienia dotyczące problemów osobistych czy zdrowotnych. Reklama Porównując kobiety i mężczyzn, lista najpoważniejszych zmartwień jest taka sama, jednak to kobiety przejmują się nimi na większą skalę. Sytuacja ekonomiczna w zbliżonym stopniu niepokoi Polki i Polaków bez względu na wiek, czy miejsce zamieszkanie. Z kolei troski wywołane polityką rządu w podobnym stopniu zadeklarowali mieszkańcy wsi, jak miasta – również tych największych. W tym wypadku dość mocno różnicuje nas jedynie kryterium wieku (73,2% najmłodszych i 66,3% najstarszych wyrażających zmartwienie polityką rządu, z którą się nie zgadzają) oraz zarobków (poniżej 2000 tys. dochodu miesięcznie 62% vs powyżej 5 tys. miesięcznie 71%). - Wyniki korelują z danymi, jakie otrzymaliśmy w przekrojowym badaniu postaw Polek i Polaków przeprowadzonym w pierwszym kwartale 2022 roku. Respondentki i respondenci zwrócili wówczas uwagę na obszary, którymi pilnie powinien zająć się rząd. W kolejności wskazań były to: poprawa stanu służby zdrowia, ograniczenie inflacji, rozwój gospodarczy, przywrócenie praworządności/państwa prawa, zatrzymanie wzrostu podatków. Te oczekiwania nie zostały spełnione i jak widać, niezadowolenie społeczeństwa rośnie. Na szczególną uwagę zasługują tu postawy kobiet, które w pierwszym badaniu i obecnym, są znacznie bardziej świadome i zaangażowane niż w poprzednich latach – komentuje Katarzyna Pawlikowska. Reklama Badanie zostało zrealizowane przy współpracy Katarzyny Pawlikowskiej i agencji Garden of Words z SW Research w dniach 29-30.11.22 techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1017 dorosłych Polaków.