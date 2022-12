Wyniki wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Vinted wśród międzynarodowej społeczności użytkowników, w tym w Polsce, wskazują, że w Niemczech ręcznie robione prezenty znajdują się w top 3 najchętniej otrzymywanych prezentów od swoich bliskich. Respondenci z Polski i USA na główną przyczynę, która skłania ich do zakupu rzeczy z drugiej ręki, wskazali chęć znalezienia czegoś naprawdę wyjątkowego, z kolei Włosi czy Holendrzy przy wyborze kierują się głównie zrównoważonym rozwojem. [1] Przeprowadzone badania wskazują również, że więcej kobiet zamierza w przyszłości dawać przedmioty z drugiej ręki niż to robi obecnie.

Dlaczego sięgamy po prezenty z drugiej ręki? - główne motywacje

Okres zbliżających się świąt powinien być pełen radości i wolnego czasu dla siebie i swoich bliskich, tymczasem często ogarnia nas gorączka przygotowań i zakupów. Warto poświęcić chwilę, aby przemyśleć, w jaki sposób możemy wywołać uśmiech i radość bliskich, rezygnując z konsumpcyjnego rollercoastera. Najnowsze wewnętrzne badania Vinted przeprowadzone na różnych rynkach, w tym w Polsce, pokazują, że około 40-50% użytkowniczek w ostatnich latach miało okazję obdarować bliskich prezentami z drugiej ręki (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada). Zwłaszcza w tych trudnych ekonomicznie czasach przedmiot z drugiej ręki może być bardzo dobrą alternatywą. Okazało się także, że na większości rynków (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Portugalia, Kanada, USA) głównym powodem kupowania prezentów z drugiej ręki jest motywacja finansowa. Podarowanie czegoś, co opowiada historię, ma również wartość emocjonalną. Dodatkowo, respondenci ankiety wymieniali chęć działania w sposób bardziej zrównoważony (DE, NL, IT) lub znalezienie czegoś wyjątkowego (PL, US) jako kolejne kluczowe motywacje do kupowania rzeczy z drugiego obiegu.

Piętno prezentów z drugiej ręki

Podczas gdy 40-50% respondentek z 63% ankietowanych rynków (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada) miało okazję podarować już prezent z drugiej ręki, to nadal używane przedmioty są w pewien sposób piętnowane. Ludzie często wahają się co do ich zakupu z obawy przed reakcją odbiorcy. Tymczasem myśli te nie towarzyszą nam, kiedy z dalekiej podróży w ramach prezentów przywozimy pamiątki z drugiej ręki, zakupione np. na lokalnym pchlim targu. Pięknie zdobiona ceramika czy zakładka do książki upolowane na targu staroci urastają do rangi trofea i dowodu, że poświęciliśmy swój czas i uwagę na to, by kupić coś wyjątkowego.

Jak szukać prezentów, aby obdarowywana osoba poczuła się wyjątkowo?

Wyniki badania Vinted pokazują, że kiedy kobiety nie do końca są usatysfakcjonowane ze swoich prezentów, zwykle przekazują je komuś innemu lub próbują je sprzedać na internetowych platformach oferujących rzeczy z drugiej ręki.

Wybór przedmiotu, który był wcześniej lubiany i używany przez kogoś innego, nie umniejsza osobie obdarowywanej, a jeśli zostanie odpowiednio przygotowany, może mieć znacznie większe znaczenie. Podarowanie unikalnego przedmiotu, który pasuje do osobowości lub pasji odbiorcy, pokazuje, że poświęciliśmy swój czas i uwagę na znalezienie czegoś osobistego, zamiast sięgać po gotowe zestawy upominkowe. Tego rodzaju prezenty nie zostaną zapomniane w szufladzie i raczej nie trafią na stos niechcianych przedmiotów.

Wygospodaruj chwilę wolnego czasu

Poszukiwanie wyjątkowych prezentów należy zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie komfort wyboru i zakupu.

Zbieraj i udostępniaj listy życzeń

Warto zapytać bliskich, czy mają specjalne życzenia - dzięki temu zapobiegniemy zakupowi nietrafionych prezentów, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Można stworzyć listę i zapisywać pomysły, które się ma przez cały rok, dzięki czemu nie zapomnimy o nich, kiedy nadejdzie odpowiednia chwila.

Zasada ta działa również w drugą stronę. Warto poinformować swoich bliskich, że w tym roku chcemy otrzymać tylko używane prezenty czy o swoich marzeniach i preferencjach.

Skontaktuj się ze sprzedającym

Kiedy wybierzesz już rzecz na prezent, skontaktuj się ze sprzedawcą i zapytaj, czy z przedmiotem wiąże się jakaś ciekawa historia. Być może kryją się za nią wspomnienia i wydarzenia, którymi warto podzielić się z osobą, którą nim obdarujemy. Na przykład fajny turystyczny plecak w stylu vintage, który brał udział w licznych podróżach do różnych krajów, a teraz jest gotowy na drugie życie ze swoim nowym właścicielem!

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że kupowanie używanych przedmiotów jest przyjazne dla portfela, a różnorodność dostępnych stylów sprawia, że jest to bardzo sprytny sposób na zakupy w celu bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. W ubiegłym roku (2021) według respondentów wewnętrznego badania Vinted książki były najchętniej kupowanymi prezentami z drugiej ręki, a tuż po nich zabawki, ubrania, dekoracje wnętrz i biżuteria. [2]

[1] badanie wewnętrzne przeprowadzone przez Vinted w okresie sierpień-wrzesień 2022 wśród docelowych odbiorców Vinted (kobiety w wieku 18-45 lat) na wybranych rynkach Vinted (próba: 900 respondentów na rynek).

[2] Ankieta została przeprowadzona przez Censuswide dla Vinted w październiku 2021 r. wśród 4000 respondentów w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii.