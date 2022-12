Według 38% zapytanych Polaków wymarzony prezent powinien być przede wszystkim niespodzianką dla obdarowanej osoby. Zdaniem 26% respondentów kluczowe jest dopasowanie go do charakteru osoby, której chcemy ofiarować upominek. Według 23% ankietowanych wymarzony prezent powinien pozwolić na rozwój zainteresowań i pasji. Z kolei 13% twierdzi, że trafić w gust obdarowanej osoby.

Wymarzony prezent najbardziej chcemy podarować swoim dzieciom, jak uważa 26% zapytanych Polaków. Na drugim miejscu wymieniamy najczęściej partnera lub partnerkę według 26% respondentów. Zdaniem 19% ankietowanych są to rodzice. Dla 14% jest to przyjaciel lub przyjaciółka, a następnie dziadkowie. Spośród 1317 zapytanych Polaków, 5% wskazało na samotną osobę lub w trudnej sytuacji materialnej.

Wśród pomysłów na prezent marzeń dla bliskiej osoby, co trzeci zapytany wskazuje na upominek w postaci vouchera. To wygodna i bezpieczna opcja, która pozwala obdarowanej osobie na dokonanie własnego wyboru. Według 24% respondentów może to być prezent w formie przeżycia pozwalający na przykład na rozwój hobby czy doświadczenie wspaniałej przygody.

- Jak pokazały wyniki naszego badania, chcielibyśmy bliskim osobom podarować zamiast upominku materialnego atrakcję, która dostarczy im nie tylko wiele radości, ale również pozwoli na chwilę oderwać się od codziennej rzeczywistości. Dlatego Polacy coraz chętniej decydują się na prezenty w formie przeżyć dla bliskich osób. Takie niestandardowe upominki mogą spełniać marzenia naszych bliskich: dzieci, rodziców, dziadków czy przyjaciół. Mogą pomóc realizować ich pasje z różnych dziedzin, udział w zajęciach sportowych, relaks związany z odnową biologiczną, a nawet ekstremalne przeżycia jako choćby skok ze spadochronem czy jazda Lamborghini. Dzięki dużej różnorodności takich upominków każdy może znaleźć coś na miarę swoich potrzeb – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Ponad 20% respondentów badania przyznaje się jednak, że nie ma pomysłu na upominek dla bliskiej osoby. Dla tych, którzy nie wiedzą, co wybrać dobrym rozwiązaniem może być karta podarunkowa, która daje możliwość samodzielnego wyboru prezentu zgodnie z aktualnymi potrzebami i upodobaniami.

Najczęściej naszą motywacją jest chęć sprawienia bliskiej osobie radości, jak uważa 31% respondentów badania. W opinii 28% to to część świątecznej tradycji, którą chcemy pielęgnować. Według 21% ankietowanych obdarowywanie się upominkami to miły gest ukazujący uczucia. Co piąty zapytany Polak uważa, że sami chcemy poczuć się lepiej, ofiarowując komuś upominek.

Jak wynika z badania, 34% spośród zapytanych Polaków może w tym roku przeznaczyć na wymarzony prezent świąteczny dla bliskiej osoby do 100 zł, a 23% od 100 do 200 zł. Dla 12% będzie to budżet na poziomie od 200 do 300 zł na osobę. Z kolei 11% deklaruje, że może wydać na prezent dla bliskiej osoby powyżej 300 zł, a 12% deklaruje możliwość wydania kwoty powyżej 500 zł. Tylko 8% zapytanych Polaków zdradza, że nie ma żadnego limitu i może zaszaleć. Upominki dla bliskich to jedna z dwóch najbardziej obciążających nasze kieszenie pozycji świątecznego budżetu. To jednak także duża szansa na sprawienie bliskiej osobie radości, co potwierdza co trzeci zapytany Polak.

Mikołajki to dobra okazja, aby zaakcentować zbliżające się święta Bożego Narodzenia i podarować bliskiej osobie upominek. Nie zawsze musi to być jednak tradycyjny, materialny prezent.

Badanie „Święta marzeń według Polaków” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1317 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2022.