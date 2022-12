Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, w związku z inflacją aż 68% Polaków rezygnuje z dużych wydatków lub odsuwa je w czasie. Wzrost kosztów życia, który mocno odczuwają niemal wszyscy (86%), sprawił, że odpuszczamy także remonty i prace wykończeniowe w swoim domu. Potrzebę ich przeprowadzenia dostrzega połowa z nas, jednak zaledwie jedna czwarta planuje zająć się tym w bliskiej przyszłości.

Reklama

Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu?

Na swoim, ale nie zawsze po swojemu

W zdecydowanej większości (86%) żyjemy w domach i mieszkaniach, które posiadamy na własność. Mimo to za bardzo wygodne uznaje swoje cztery kąty tylko co piąta osoba, a 29% z nas chciałoby się przeprowadzić. Może mieć to związek z faktem, że jedna trzecia Polaków ma do dyspozycji mniejszy metraż, niż by chciała – dotyczy to głównie mieszkańców dużych miast.

To najbardziej nam przeszkadza

Reklama

O metamorfozie wnętrza myślimy często dlatego, że nasze okoliczności życiowe, a tym samym potrzeby się zmieniły. Wielu z nas chce także zastąpić przypadkowe wyposażenie docelowym – dotyczy to zwłaszcza sypialni, których urządzanie zwykle zostawiamy na koniec. Marzy nam się też dopasowanie aranżacji wszystkich pomieszczeń do reszty domu, jak również swoich aktualnych upodobań.

Reklama

Jak pokazuje raport, w naszych miejscach zamieszkania najmocniej przeszkadza nam nieustawność pomieszczeń i zbyt mała przestrzeń robocza w kuchni. Narzekamy także na błędy w konstrukcji budynku oraz nieatrakcyjne meble i dekoracje. Irytują nas też nietrwałe materiały wykończeniowe i fakt, że posiadamy wannę zamiast prysznica – lub odwrotnie.

Fachowiec na wagę złota

Nawet jeśli mamy odłożone środki na remont, nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować swój pomysł wtedy, kiedy tego chcemy. Jak dowodzą przywołane dane, aż 44% Polaków ma problem ze znalezieniem odpowiedniego majstra, a tylko 11% osób udaje się zatrudnić wykonawców od ręki. Najczęściej odczuwamy niedobór specjalistów od układania płytek i podłóg oraz podłączania instalacji sanitarnych.

Dobry plan połową sukcesu

Gdy sytuacja ekonomiczna nie sprzyja zbędnym wydatkom, warto szukać sprytnych rozwiązań. Takich jak program do projektowania wnętrz, który pozwala przetestować różne rozwiązania i upewnić się, że wybierzemy odpowiednie wyposażenie. Aplikacje tego typu znajdują się już w ofertach większości czołowych marek z branży wnętrzarskiej, ale nie wszystkie są równie kompleksowe i łatwe w obsłudze.