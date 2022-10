Reklama

ZNAK ZODIAKU BYK – ŻYWIOŁ

Żywioł zodiakalnego Byka to Ziemia.

ZNAK ZODIAKU BYK – PLANETA

Planeta, którą przypisuje się Bykowi, to Wenus. Według tradycji mitologicznych odpowiada ona za miłość, dyplomację, uczucia i urodę życia. Te obszary są więc ważne w rysie charakterologicznym i psychologicznych osób urodzonych jako zodiakalne Byki.

Reklama

ZNAK ZODIAKU BYK – MITOLOGICZNE POCHODZENIE

Motyw byka był bardzo popularny w Starożytnej Grecji. Trudno wskazać jeden mit, który dał początek nazwie gwiazdozbioru. Z postacią byka wiąże się m.in. historię Zeusa, który przemieniwszy się właśnie w to zwierzę, uprowadził księżniczkę Europę. Razem dotarli na Kretę i tam osiedli. Jeden z ich synów – Minos – został później królem wyspy. Władca popadł w konflikt z braćmi. Pomoc zaoferował mu Posejdon. W zamian za nią dostał obietnicę otrzymania w ofierze dziewiczego białego byka. Minos nie dotrzymał słowa. W akcie zemsty Posejdon sprawił, że żona Minosa obdarowała uczuciem byka, a ten spłodził z nią dziecko. Była to niezwykła postać: człowiek z głową byka – nazwano go Minotaur.

Gwiazdozbiór byka ma kształt tylko połowy zwierzęcia: głowy z tułowiem.

Reklama

Mit mówi o przystojnym białym byku, który zbliżył się do Europy, gdy ta przebywała na plaży. Oczarowana przez piękne stworzenie, usiadła mu na grzbiecie. Byk popłynął na Kretę, gdzie Zeus ujawnił, kim jest, i uwiódł Europę. Z tego związku narodził się między innymi Minos, późniejszy król Krety.

ZNAK ZODIAKU BYK – KAMIENIE

Kamienie dla Byka to: agat, awenturyn, cytryn, malachit, kwarc różowy, szmaragd, szafir, oliwin.

ZNAK ZODIAKU BYK – KOLORY

Kolory Byka to zieleń, lazurowy i granatowy odcień niebieskiego oraz złoto.

ZNAK ZODIAKU BYK – CECHY CHARAKTERU

Zodiakalny Byk to osoba z dużą dawką energii egocentryzmu. Uznaje się, że Byk – podobnie jak inne znaki z grupy północnych - dąży do panowania: zewnętrznego nad materią i wewnętrznego nad psychiką.

Osoby, które są zodiakalnymi Bykami, to tzw. silne charaktery. Jasno definiują swoje cele i uparcie dążą do ich realizacji. Wiedzą, czego chcą i komunikują to otoczeniu. Nie rezygnują łatwo z działań, które przybliżają je od spełnienia ustalonych planów. Nie poddają się obliczu napotkanych trudności. Lubią wyzwania i zwykle z zapałem je podejmują. Ludzie spod znaku Byka dużo wymagają od innych, ale także od siebie. Zodiakalne byki nie lubią przegrywać i źle znoszą negatywne oceny wygłaszane pod ich adresem. Ich mocną stroną jest chęć bycia aktywnymi. Osoby spod znaku Byka lubią też planować. Cenią sobie wygodę. Za największą ich wadę uznaje się upartość. Wprawdzie czasami jest ona bardzo pożądana, bo sprawia, że nie Byki wytrwale realizują swoje założenia, ale równie często przyczynia się do konfliktów z otoczeniem.

ZNAK ZODIAKU BYK – RELACJE Z LUDŹMI

Osoby spod znaku byka to ludzie, dla których relacje z innymi są ważne. Dobrze czują się w towarzystwie i zależy im na tym, aby mieć wokół siebie nie tylko rodzinę, ale także dość liczne grono znajomych. Zodiakalne Byki to ludzie oddani tym, którzy są dla nich ważni. Chętnie dbają o bliskich. Angażują się w życie przyjaciół. Stają się powiernikami ich mniejszych i większych tajemnic. Lubią, gdy dużo się wokół nich dzieje.

Jako osoby obdarzone przez Wenus dużą dawką zmysłowości są postrzegane jako atrakcyjni partnerzy. Osoby spod znaku Byka lubią flirtować i być obiektem zainteresowania płci przeciwnej, ale tak naprawdę „przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek” w kontekście stałości związków nie jest ich marzeniem. Cenią sobie stałość relacji i zależy im na budowaniu prawdziwej więzi i bliskości z partnerem. Ponieważ Byki są nieustępliwe, również w zabiegach o pozyskanie wybranki/wybranka są gotowe do dużych poświęceń. Niestety, mimo ogólnie jak najlepszych chęci charakter osób spod znaku Byka sprawia, że w związkach często bywają też zaborczy i zazdrośni. Dużo wymagają od partnera, ale też poświęcają mu dużo uwagi. Jako kochankowie Byki nie boją się eksperymentów. Lubią odświeżać sypialniane zwyczaje i dbają o to, by potrzeby partnera były zaspokojone. Nie boją się rozmawiać o oczekiwaniach drugiej strony, ale także jasno komunikują swoje potrzeby.

Osoby spod znaku Byka w zawodowym obszarze życia są solidne, cierpliwe i dobrze zorganizowane. Mają wiele pomysłów. Są kreatywne. Ze względu na to, że są obdarzone naturalnymi zdolnościami przywódczymi, dobrze sprawdzają się w roli szefów. Nadzorowanie pracy innych, delegowanie obowiązków i budowanie relacji w zespole nie jest dla nich szczególnie obciążające.

ZNAK ZODIAKU BYK – NAJLEPSZE ZAWODY

Ze względu na skrupulatność, perfekcjonizm i zamiłowanie do porządku, które są naturalnymi cechami kobiet i mężczyzn spod znaku Byka, osoby te dobrze sprawdzają się z zawodach związanych z finansami. Jednocześnie duża dawka kreatywności, którą mają w sobie Byki, sprawia, że wiele z nich doskonale odnajduje się w zawodach artystycznych.

Co ważne: aktywne zawodowo Byki powinny uważać na liczbę obowiązków, które na siebie biorą. Właściwe dla nich cechy charakteru sprawiają bowiem, że mają skłonność do pracoholizmu.

ZNAK ZODIAKU BYK – W ZWIĄZKACH Z INNYMI ZNAKAMI ZODIAKU

Szukając partnera, osoby spod znaku Byka powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na kandydatów spod pięciu znaków. Gwiazdy wróżą im udane konstelacje miłosne z Rakiem Panną, Skorpionem, Koziorożcem i Rybami.

Relacja Byk – Rak – ma duże szanse na powodzenie, bo obojgu zależy na trwałości związku i są w stanie dużo poświęcić dla dobra drugiej strony.

Relacja Byk – Panna – osoby spod tych znaków cenią zwyczaje bycie razem, co dobrze wróży ich związkowi.

Relacja Byk – Skorpion – tych dwoje połączy wyjątkowa zmysłowość i fascynacja sobą nawzajem. Aby trwali w zgodnym związku, muszą jednak zrezygnować z rywalizacji i nauczyć się sztuki kompromisów.

Relacja Byk – Koziorożec – dla ludzi spod tych dwóch znaków zodiaku ważna jest życiowa stabilizacja. Relacje, które budują, opierają na zaufaniu. Gwiazdy mówią, że również ich życie intymne ma wszelkie szanse na to, by dawać satysfakcję obojgu.

Relacja Byk – Ryby – partnerzy spod tych znaków zodiaku chcą żyć w harmonii. Marzą o trwałej relacji, więc dążą do tego, by ją zbudować o utrzymać. Muszą jednak liczyć się z tym, że nieco marzycielska Ryba będzie czasami stawała okoniem wobec do bólu racjonalnego Byka.

ZNAK ZODIAKU BYK – CHOROBY

Planeta, która sprawuje władzę nad Bykiem, to władająca szyją Wenus. Dlatego niedyspozycje, które dopadają Byki, kumulują się właśnie w tej części ciała. Byki często miewają problemy z gardłem, krtanią i z głosem. Łatwo się przeziębiają. Nieobce są im także problemy z tarczycą. Drugi zdrowotna pięta achillesowa Byków skóra. Osoby spod znaku Byka są częstymi gośćmi w gabinetach dermatologicznych.

ZNAK ZODIAKU BYK – SŁAWNE BYKI

Sławni ludzi urodzeni pod znakiem Byka to m.in.: papież Jan Paweł II, królowa Elżbieta II, Donald Tusk, Andrzej Duda, Salvador Dali. Zygmunt Freud, William Szekspir. David Beckham, Bono, Cher, Al. Pacino, Penelope Cruz, George Clooney, Michelle Pfeifer, ,