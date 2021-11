Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zodiakalne Raki należą do tak zwanych znaków wodnych. Charakteryzuje je przede wszystkim wysoka wrażliwość, ale także niesamowita empatia. Mało kto tak dobrze wczuwa się w emocje i uczucia innych jak zodiakalne Raki. Niestety, ma to również pewne minusy. Osobę spod znaku Raka bardzo łatwo można zranić. Na szczęście, zodiakalne Raki nie chowają długo urazy.

Zodiakalny Rak - charakterystyka. Jaki jest Rak?

Szybko wybaczają, ale długo noszą w swoich sercach wszelkie rany. Osoby spod tego znaku z dużą dozą odpowiedzialności podchodzą do swoich obowiązków, zarówno służbowych, jak i prywatnych. Z niezwykłą powagą i szacunkiem podchodzą również do obietnic złożonych innym. Zdarza się, że niektóre Raki mają problem z mówieniem o swoich uczuciach otwarcie. Bywają nieśmiałe i zamknięte w sobie, choć nie jest to regułą. Są sentymentalne, ale dość dobrze radzą sobie z rozsądną oceną konkretnej sytuacji czy problemu.

Rak - data

Wiele osób zastanawia się nad tym, kiedy rodzą się zodiakalne Raki. Na szczęście, w dość prosty sposób można sprawdzić to, jaki mamy znak zodiaku. Jeżeli urodziliśmy się w okresie od 22 czerwca do 22 lipca, nasz znak zodiaku to właśnie Rak. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że osoby urodzone w pierwszej dekadzie znaku Raka będą nieco inne niż osoby urodzone w trzeciej dekadzie tego znaku. Dobrze jest więc zapoznawać się ze szczegółowymi horoskopami, które mają szansę stanowić dla nas wyjątkowo cenną wskazówkę.

Rak – kolor, kamień, kwiat

Jak zaznaczono wyżej, żywiołem osób spod znaku Raka jest woda. Jaki jednak kolor, kamień szlachetny oraz kwiat przypisuje się zodiakalnym Rakom? Warto zdawać sobie sprawę także i z tego. Okazuje się, że szczęśliwym kamieniem szlachetnym Raków jest między innymi szmaragd. To kamień o przepięknej barwie głębokiej zieleni. Można nosić go przy sobie w postaci biżuterii. Wśród szczęśliwych kamieni Raków wymienia się także opal, kamień księżycowy, jak również perłę. Wybrany przez nas kamień ma szansę stać się naszym talizmanem. Kolor zodiakalnych Raków to błękit. Barwa ta kojarzy się przede wszystkim ze spokojem i niezwykle bogatym emocjonalnie światem osób spod tego znaku. Warto poznać również kwiat osób urodzonych pod znakiem Raka. Okazuje się, że kwiatami zodiakalnych Raków są lilia wodna oraz skromna stokrotka.

Choroby, które dopadają osoby spod znaku Raka

Warto zdawać sobie sprawę z tego, na jakiego rodzaju schorzenia narażone są osoby spod znaku Raka. Wówczas będziemy mogli się przed nimi chronić. Okazuje się, że Raki mogą narzekać przede wszystkim na problemy z kręgosłupem, piersiami oraz narządami rodnymi. Zodiakalne Raki mają również wyjątkowo wrażliwe żołądki. Jeśli urodziliśmy się w znaku Raka, możemy narzekać na problemy z wrzodami, jak również na zapalenie żołądka. Warto byłoby więc zatroszczyć się o stan tych narządów. Jeśli pojawią się problemy ze zdrowiem, należałoby od razu się nimi zająć. Im szybciej zaczniemy walkę z konkretną dolegliwością, tym większe prawdopodobieństwo tego, że uda nam się ją pokonać albo przynajmniej zmniejszyć dokuczliwe dolegliwości.

Rak w związkach z innymi znakami zodiaku

Dobrze byłoby wiedzieć, jak zodiakalne Raki radzą sobie w związkach z innymi znakami zodiaku. Przede wszystkim, trzeba mieć jednak świadomość tego, jakimi partnerami są osoby spod tego znaku. Raki są czułe, troskliwe i oddane. Bywają jednak zaborcze i zazdrosne. Bardzo łatwo je również zranić, a niesamowicie trudno sprawić, aby Rak otworzył się przed nami. Z jakimi znakami zodiaku Rak ma największe szanse na harmonijny związek? Otóż okazuje się, że zodiakalne Raki całkiem dobrze mogą dogadać się z Bykami. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że osoby spod znaku Byka będą potrafiły zrozumieć zmienne nastroje Raków. Raki okażą zaś Bykom czułość i troskę. Bardzo udany może okazać się także związek Raka z temperamentnym Lwem. Osoby spod tych znaków mają szansę stworzyć niezwykle harmonijny związek. Udane związki z Rakiem mają szansę stworzyć również osoby spod znaku Skorpiona. Zodiakalne Skorpiony są z natury zazdrosne, ale lojalny Rak nie da im podstaw do zaborczości.

Jaka praca jest najlepsza dla Raka?

Ze względu na dużą empatię i wysoką wrażliwość, osoby spod znaku Raka posiadają często umiejętności artystyczne. Mogą więc malować czy też pisać książki. Zodiakalne Raki będą jednak nie tylko wspaniałymi artystami, ale również psychologami. Nikt tak dobrze jak zodiakalny Rak nie wczuje się przecież w stany emocjonalne innych osób. Osoby spod tego znaku mogą spróbować także swoich sił w zawodzie nauczyciela. Wrażliwym na krzywdę innych Rakom, do gustu może przypaść także zawód pracownika opieki społecznej. W jakich zawodach zodiakalne Raki raczej się nie sprawdzą? Niestety, osoby spod tego znaku powinny raczej zapomnieć o pracy na stanowiskach kierowniczych. Raki nie są bowiem zbyt odporne na stres i mogą po prostu sobie nie poradzić. Oczywiście przy wyborze ścieżki zawodowej, należy brać pod uwagę przede wszystkim swoje preferencje, jak również kompetencje miękkie. Nie należy decydować się na pracę w zawodzie, który nas nie pociąga.

Sławne Raki

Mnóstwo osób pragnie wiedzieć, jakie sławy urodziły się w znaku Raka. Okazuje się, że znanych osób spod tego znaku jest całkiem sporo. Zodiakalnym Rakiem jest chociażby znana ze Słonecznego Patrolu aktorka - Pamela Anderson. Muzyk rockowy Carlos Santana także urodził się w tym wyjątkowym znaku. Wśród sławnych ludzi, których znakiem zodiaku jest Rak, wyróżnić można także polskiego dziennikarza Marcina Prokopa, słynnego poetę i prozaika Czesława Miłosza, jak również Magdalenę Gesller, najbardziej znaną polską restauratorkę.