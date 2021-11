Lew, jak każdy inny znak zodiaku, ma swoje zalety i wady. Lwy utożsamiane są one ze szczerością i prawdomównością. Lwy brzydzą się kłamstwem, dwulicowością i obłudą. Nie lubią takiego zachowania również u innych osób. Są szczere, czasami do bólu i tego samego wymagają od innych osób. Dzięki temu Lwy są bardzo lojalne, zarówno wobec rodziny, przyjaciół czy współpracowników.

Zodiakalny Lew - charakterystyka. Jaki jest Lew?

Osoby spod tego znaku są również bardzo szczodre i hojne. Chętnie dzielą się z innymi. Ważną cechą charakterystyczną dla Lwów jest również pracowitość. Są bardzo ambitne, wiedzą co chcą osiągnąć i za wszelką cenę dążą do wyznaczonego przez siebie celu. Lwy chcą się stale rozwijać i podwyższać swoje kwalifikacje. Mają również wszechstronne zainteresowania i uwielbiają je zgłębiać. Niestety, Lwy mogą być również apodyktyczne i często chcą przewodzić innym osobom. Osoby spod znaku Lwa są także bardzo pamiętliwe. Doskonale pamiętają wszelkie krzywdy, jakie je spotkały i osoby, z którymi niegdyś miały na pieńku. Lwy czasami mogą także być aroganckie i czasami ciężko im zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Osoby urodzone pod znakiem Lwa czasami działają pod wpływem emocji, niekoniecznie myśląc o późniejszych konsekwencjach. Lwy są bardzo uparte i często ciężko im schować dumę do kieszeni.

Lew data

Lew to znak zodiaku osób, które urodziły się między 23 lipcem a 23 sierpnia. W tym okresie Słońce znajduje się pomiędzy 120° a 150° długości ekliptycznej na odcinku ekliptyki. Jest to piąty znak, zaraz po Raku i przed Panną. Razem z Baranem i Strzelcem należy do znaków ognia. Lew, jako zwierzę, utożsamiany jest z męstwem i sianiem strachu wśród innych zwierząt. Zodiakalny Lew jest do niego bardzo podobny.

Lew – kolor, kamień, kwiat

Tak jak każdy inny znak zodiaku, Lew ma swój szczęśliwy kolor, kamień i kwiat. Barwy, które kojarzone są z zodiakalnym Lwem to żółty, złoty i pomarańczowy. Głównie dlatego, że jest to znak, który znajduje się pod wpływem Słońca. Innym kolorem, który mocno kojarzony jest z Lwami jest czerwony, który idealnie pasuje do żywiołowego temperamentu osób, urodzonych pod tym znakiem. Do Lwa pasują różne kamienie, ale najlepiej sprawdzi się rubin, cytryn i onyks. Rubin dzięki swojej barwie idealnie będzie pasować do usposobienia Lwa. Dzięki cytrynowi osoby spod znaku Lwa zawsze będą mieć wiarę we własne możliwości. Z kolei onyks odzwierciedla aspiracje i cele Lwa. Kwiaty, które idealnie pasują do tego znaku Zodiaku to słonecznik, lawenda i pomarańcza. Rośliny te świetnie współgrają ze sposobem bycia Lwów.

Choroby, które dopadają osoby spod znaku lwa

W astrologii każdy znak zodiaku ma przypisane różne choroby i dolegliwości. Choroby te nie są czymś nieuniknionym, ale są wysoce prawdopodobne. Nie inaczej jest w przypadku Lwa. Często są one narażone na stres czy napięcie, co może przełożyć się na problemy ze zdrowiem. Osoby urodzone pod tym znakiem często zmagają się z chorobami serca, pleców i kręgosłupa. Lwy są narażone na zawały serca, częste bóle pleców i kręgosłupa, a także schorzenia żył i naczyń krwionośnych. Szyja, plecy, brzuch i kręgosłup to części ciała, które u Lwów często są dość słabe i podatne na różne schorzenia.

Lew w związkach z innymi znakami zodiaku

Lew należy do znaków zodiaku, z którymi łatwo się żyje. Osoby spod tego znaku często są władcze i chcą przewodzić innym, ale potrafią także motywować i mobilizować do działania. Lwy zazwyczaj szukają osób, które pozwolą im przejąć inicjatywę i nie będą próbowały ich kontrolować. Osoby spod znaku Lwa bardzo cenią sobie niezależność, dlatego nie lubią się podporządkowywać. Uwielbiają komplementy, ale szybko potrafią wyczuć, czy są one szczere czy nie. Lew świetnie dogada się z osobami spod innych znaków ognia, czyli z Baranem i Strzelcem. Od razu będą się dobrze dogadywać i stworzą udaną relację. Będą się czuć równie świetnie w towarzystwie Bliźniąt i Wagi. Bardzo silnym połączeniem będzie także para Lwów. W przypadku pozostałych znaków zodiaku nie powinno być problemu, jeśli chodzi o przyjaźń czy współpracę, jednak Lew nie stworzy z nimi silnej relacji romantycznej, gdyż te znaki są zbyt różne.

Jaka praca jest najlepsza dla lwa?

Bardzo często mówi się, że Lew to dobry pracownik i jest to prawda. Osoby spod tego znaku są bardzo pracowite, ambitne i nie poddają się zbyt łatwo. Lwy bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków i sumiennie wypełniają powierzone im zadania. Bardzo często potrafią znaleźć bardziej kreatywne czy wydajne rozwiązania różnych problemów, związanych z ich pracą. Lwy są również bardzo zorganizowane, dlatego świetnie radzą sobie na stanowiskach kierowniczych. Osoby spod znaku Lwa często mają problem z podporządkowywaniem się, dlatego najlepiej czują się, kiedy to właśnie one mają władzę. Świetnie radzą sobie z prowadzeniem własnej firmy. Potrafią wygłaszać wspaniałe mowy, które zmobilizują innych do działania, gdyż mają dużą charyzmę. Lwy świetnie poradzą sobie w różnych miejscach pracy. Są wspaniałymi nauczycielami, ale dobrze radzą sobie także z artystycznymi zawodami, takimi jak aktor czy reżyser.

Sławne Lwy

Wśród znanych ludzi można znaleźć mnóstwo osób, które urodziły się pod znakiem Lwa. Są to zarówno politycy, jak i aktorzy, muzycy, naukowcy czy sportowcy. Jednym z najbardziej znanych Lwów jest Madonna. Innymi przykładami z show biznesu mogą być także Antonio Banderas, Whitney Houston, Charlize Theron, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Jennifer Lopez, Arnold Schwarzenegger, David Duchovny czy Sandra Bullock. Do polskich gwiazd spod znaku Lwa należą Kuba Wojewódzki, Ewa Farna, Robert Lewandowski czy Paweł Wilczak. Znanymi politykami, urodzonymi pod znakiem Lwa są np. Barack Obama czy Bill Clinton.