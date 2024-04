Maskotka rodzinna czy przywódca? Dominujący charakter czy niezależny duch?

Każdy znak zodiaku ma swoje specyficzne zachowania, także w odniesieniu do członków rodziny. Na przykład kobieta Baran będzie żywym, żądnym przygód rodzeństwem. Bliźniaczka lubi, gdy jest atmosfera i jest szczęśliwa w otoczeniu swoich braci i sióstr, którzy mogą z nią spędzać czas.

Kobieta Rak jest bardzo przywiązana do swojej rodziny i więzów krwi, z kolei Lwica często staje się małym przywódcą rodzeństwa. Waga nie lubi kłótni i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby dobrze dogadać się z braćmi i siostrami.

Kobieta Strzelec uwielbia robić sobie żarty z rodzeństwa, ale nie toleruje kłamstw. Wodniczka jest raczej niezależnym duchem i nie lubi obowiązków domowych. Ryby to altruistki w stosunku do swojego rodzeństwa: rozumieją swoich braci i siostry i podążają za nimi.

znak zodiaku Baran

Kobieta Baran jest często wśród rodzeństwa animatorem, liderem, pasjonatem. Nawet jeśli nie jest najstarsza, będzie chciała narzucać swoje pomysły, swoje ulubione zajęcia, ale też z łatwością podejmie inicjatywę i zorganizuje rozrywkę. Jest pierwsza do wygłupów, łatwo wprowadza nastrój i nie należy do osób, które się nudzą: zabierz ją gdzieś i będzie prawdziwa, niekończąca się zabawa.

znak zodiaku Byk

Bracia i siostry kobiety Byka są częścią jej równowagi, środowiska życia i punktu odniesienia. Byk z konieczności jest bardzo przywiązany do swojego rodzeństwa, ponieważ ci ludzie są niezmiennymi elementami jego życia. Co więcej, Byczyca od samego początku ma instynkt „właścicielki”, nawet wobec swoich braci i sióstr. Wszystko, co kocha, musi należeć do niej, więc nie ruszaj jej rodziny!

Możemy na nią liczyć, że będzie zawsze ich broniła zawzięcie, ponieważ krytykowanie brata lub siostry jest jak atak na nią samą. Bliscy ludzi dają jej poczucie bezpieczeństwa, wspólne jedzenie jest wspaniałym doświadczeniem, a rodzinne wieczory z Netfliksem jego ulubionym miejscem... Z drugiej strony jest raczej uparta i łatwo ją urazić: jeśli zostanie zraniona, potrzebuje stu lat, żeby zapomnieć i chowa swoje żale w nieskończoność.

znak zodiaku Bliźnięta

Wśród rodzeństwa Bliźniaczka jest najlepszą towarzyszką zabaw, najbardziej rozmownym i ciekawskim członkiem rodziny. To prawdziwa pogromczyni nudy, królowa pogaduszek, żartownisia w domu. Im więcej ma braci i sióstr, tym jest szczęśliwsza, bo uwielbia przenosić się z jednego pokoju do drugiego, z jednego zajęcia do drugiego, od jednego pomysłu do drugiego... Nie lubi być sama w domu: jest fanką towarzystwa, śmiechu i gier planszowych.

Jeśli jest jedynaczką, to często zaprasza do domu przyjaciół, bo samotną Bliźniaczka nie lubi być. Gdy jest atmosfera, animacja, hałas to odżywa. Jest elementem łączącym pomiędzy braćmi i siostrami i bardzo lubi rozmawiać. Bliźniaczka jest świetną aktorką: jeśli pojawi się problem, nigdy nie będzie to jego wina, a jego bracia i siostry mogą czasem cierpieć z powodu jej nieustannych szaleństw.

znak zodiaku Rak

Musisz oswoić siostrę Raka, ale kiedy się przywiąże, jest to intensywne uczucie. Jego bracia i siostry zajmują naturalne i uprzywilejowane miejsce w jej sercu i szczerze za nimi tęskni, gdy są daleko od niej. Jak każdy Rak jest bardzo ujmująca, ponieważ jest miła, elegancka, urocza, ale czasami jest trochę zbyt zależna. Kobieta Rak jest na tyle wrażliwa, że potrafi stworzyć problemy, nawet jak ich nie ma: jeśli ją zdenerwujemy, będzie się dąsała lub marudziła, a to przyciągnie uwagę rodziców.

Trzeba uważać z tym emocjonalnym dzieckiem, które naprawdę cierpi z powodu najmniejszej głupoty i potrafi być bardzo kapryśne, gdy mówisz mu "nie". Uważaj: Rak zraniony przez brata lub siostrę może dąsać się przez bardzo długi czas.

znak zodiaku Lew

Przede wszystkim kobieta Lew, także jako siostra, musi istnieć i dlatego potrzebuje dużo uwagi. Bracia i siostry jej nie przeszkadzają, ale często chce być liderką, tą, która decyduje, radzi sobie lepiej niż wszyscy inni i jest gwiazdą swojego małego świata. Gdyby jej bracia i siostry byli jej pierwszymi fanami, byłoby wspaniale...

Jednak w prawdziwym życiu tak się nie dzieje i jej małe ego, już dobrze rozwinięte, będzie musiało nie raz ucierpieć. To siostra pełna energii, która aż za dobrze wie, czego chce. Gdyby życie było wyzwaniem, byłaby mistrzem… Jest bardzo hojną osobą w stosunku do swoich braci i sióstr, gdy już cieszy się pewnymi przywilejami (np. bycie najstarszą, najmłodszą, rozpieszczaną, posiadaczką największego pokoju itp.). Będzie szukać sposobu, żeby zabłysnąć, bo Lwica często ma głębokie przekonanie o swojej racji.

znak zodiaku Panna

Panna będzie zazwyczaj najbardziej dyskretną osobą wśród rodzeństwa. Będzie pierwszą, która pomoże, poda pomocną dłoń, okaże rozsądek. To jest jej sposób istnienia. Jej uczucie do bliskich jest prawdziwe, ale skromne. Jeśli czuje, że nie jest doceniana, może rozwinąć się u niej kompleks. Panna szczególnie potrzebuje wskazówek i trzyma się zwyczajów domowych: to ją uspokaja i nie zakłóca jej małego świata...

Jednak Pannie brakuje pewności siebie, ale jeśli chodzi o krytykę, sprzeczanie się, rozzłaszczanie rodzeństwa i "zdawanie relacji” rodzicom, to nie omieszka tego zrobić. Jest królową bezsensownych i irytujących małych sprzeczek, ale nigdy nie jest złośliwa. Czasami jestem trochę agresywna... ale głównie po to, żeby się chronić.

znak zodiaku Waga

Urocza, lekka i zwiewna - siostra Waga jest często tą miłą wśród rodzeństwa. Nie szuka zaczepki, generalnie dostosowuje się do wszystkiego i wszystkich, minimalizuje problemy, unika kłótni i nie lubi ranić bliskich. Łatwo dogaduje się ze swoim ulubionym bratem lub siostrą i idzie własną drogą, nie psując dobrej atmosfery. W przypadku najbardziej burzliwych sytuacji woli ustąpić, niż wchodzić w konflikt.

Waga nigdy tak naprawdę nie angażuje się głęboko w relacje międzyludzkie. Jej motto, to: "Baw się, rozmawiaj, śmiej się, dogaduj się ze wszystkimi". Życie może być przyjemnie lekkie, więc po co się martwić? Kiedy w powietrzu wisi konflikt, jest bałagan to nie poprawia jej nastroju. Pragnie być kochana i nienawidzi problemów.

znak zodiaku Skorpion

Znak Skorpiona nigdy nie jest umiarkowany: albo kocha, albo nienawidzi i często zdarza się, że ma intensywną więź z jednym ze swoich braci i sióstr, a drugiemu zupełnie nie ma nic do powiedzenia. Takie jest życie Skorpionicy: składa się z wielkich pasji i małych blokad. Co więcej, nie lubi dzielić się swoimi uczuciami. Jest ekskluzywna i dlatego może tworzyć klany. Wśród swojego rodzeństwa ma silnych sojuszników i czasami też zaprzysiężonych wrogów.

Nie przeszkadza jej to aż tak bardzo, o ile sprawuje władzę w stosunkach rodzinnych. Skorpionica ma ducha sprzeczności i często będzie tą najbardziej zbuntowaną osobą w domu. Znajduje tysiące powodów, aby wzniecać lub podsycać drobne sprzeczki, bo konfrontacja leży w jej naturze.

znak zodiaku Strzelec

Siostra Strzelec to nieustanna artystka - kocha wszystko i wszystkich, jest zabawna, spontaniczna, zawsze chętna do działania... i trochę szalona. Pełni rolę maskotki rodzeństwa, bo uwielbia robić największe głupstwa, rzucić wyzwanie rodzicom, często lubi przesadę, ale nigdy tak naprawdę nie jest złą osobą. Jest także domowym sportowcem - tym, który wyprowadza swoich braci i siostry na zewnątrz, stawia wyzwania, liczy punkty i wzbudza entuzjazm.

W stosunku do rodziny jest lojalna, szczera, wręcz czasami natrętna. Nie lubi kłamstwa i obłudy wśród rodzeństwa: woli zdrowe relacje i z łatwością dostrzega najlepsze strony swoich braci i sióstr.

znak zodiaku Koziorożec

W przypadku kobiety Koziorożca często wydaje się, że nikogo nie potrzebuje. Od początku jest dość zdyscyplinowana, lubi być traktowana jak dorosła i mieć z dorosłymi szczególne relacje, łatwo przywołuje swoich braci i siostry do porządku. Często ma zdecydowane poglądy, które czasami kontrastują z jej młodym wiekiem. Musi opanować swoich braci i siostry, aby utrzymać ich pod swoją władzą.

Nawet jeśli tego nie widzisz, ona bliskich obserwuje, dostrzega ich wady i wykorzystuje. Ma tendencję do ustanawiania prawa w swoim "plemieniu". Krótko mówiąc, wie, jak wzbudzić szacunek, a kiedy coś jej przeszkadza, poszuka schronienia w swoim pokoju. Nie jest najbardziej towarzyską osobą w rodzinie i ma kłopoty ze słowem „podzielenie się”, ale jest siostrą, na którą w razie problemu możemy absolutnie liczyć. Instynktownie ma w sobie duże poczucie odpowiedzialności.

znak zodiaku Wodnik

W przypadku Wodnika rodzina jest dobrą rzeczą... ale to przyjaciele zawsze będą priorytetem. Wodniczka to osoba niezależna, która nie jest taka jak wszyscy. Jest o wiele bardziej niekonwencjonalna niż tradycyjna, trudna w kierowaniu i nienawidzi obowiązków domowych.

Jako siostra ma wrażenie, że musi podążać za stadem i wcale jej się to nie podoba... Żyje swoim życiem i to jest jej filozofia. Jeśli chodzi o fajne przyjęcia i przyjemności, zawsze jest na to gotowa, ale jeśli trzeba zaopiekować się maluchami lub pomóc, będzie uchylać się lub wydawać rozkazy według własnego uznania. Wodniczka jest bardzo hojny, kiedy chce, ale nie wtedy, gdy jest do tego zmuszona.

znak zodiaku Ryby

Ryby to niewątpliwie altruiści wśród rodzeństwa. Kochają swoich braci i siostry: tak jest i to się nie zmieni. Wysłuchują ich, rozumieją, podążają za nimi, stale im pomagają, pocieszają jak tylko mogą. Szukają bliskich relacji, a ponieważ jest wrażliwa i łatwo ulega wpływom, będzie nawet podążała za kimś, kto popełnia błędy i ukrywała je, jeśli to konieczne. Siostra Ryba w naturalny sposób ufa bliskim osobom i potrzebuje docenienia, uzyskania ich zgody.

Nie jest to bardzo skomplikowane: gdy któreś z rodzeństwa jej unika, podąża za nim, kiedy pokazuje, jak ją kocha, będzie się uśmiechać... Rodzice muszą uważać, aby rodzeństwo nie manipulowało nią za bardzo. Nie jest osobą kłótliwą, ale nasiąka emocjami, dlatego trzeba go chronić i zwracać na nią szczególną uwagę, gdy dochodzi do nieporozumień z jej braćmi i siostrami.