Pakujesz się na wakacje i zastanawiasz się co powinieneś zabrać do walizki. To odwieczny dylemat każdego z nas. Najlepiej rozpocząć pakowanie kilka dni przed podróżą, tak by ustalić co będzie potrzebne, a z czego powinniśmy zrezygnować. Na pewno też przyda się lista rzeczy "must have", czyli tych bez których nie powinniśmy nigdzie wyruszyć:

- dokumenty i pieniądze – to najważniejsze co powinno znaleźć się w bagażu, najlepiej w bagażu podręcznym i w bezpiecznym miejscu. Paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, karta płatnicza, a jeśli urlop spędzasz za granicą warto zrobić sobie skany czy zdjęcia dokumentów i mieć je na mailu

- apteczka – podstawowe leki zawsze warto mieć ze sobą. Należy spakować leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe czy leki do dezynfekcji. Najważniejsze są jednak te, które zażywamy na co dzień, nie wiadomo czy w miejscu naszych wakacji będzie można je kupić

- ładowarki i powerbank – w obecnych czasach telefony spełniają różne funkcje. Podstawową, czyli możemy za ich pomocą się komunikować, ale także często zastępują nam aparaty fotograficzne, mapy czy różnego rodzaju przewodniki. Pamiętajmy, że telefon zawsze musi być naładowany

- przenośna rozrywka np. gry planszowe – warto pamiętać o naszych codziennych, ulubionych formach spędzania czasu. Dlatego w bagażu nie powinno zabraknąć różnego rodzaju gier, książki czy magazynów. W końcu na wakacjach chcemy się zrelaksować i odpocząć

- nakrycie głowy – nie ważne, gdzie jedziemy i jaka będzie pogoda odpowiednie nakrycie głowy to podstawa naszej garderoby. Pamiętajmy by zabrać ze sobą czapkę, kapelusz czy chustkę.

Co spakować w zależności od formy wypoczynku?

Wakacyjne destynacje są różne, ale jedno jest pewne - zawsze zabierzemy: ubrania, buty, kosmetyczkę itp. Różnią się detale tego co musimy wziąć, oczywiście w zależności od formy wypoczynku. Zatem jeśli wybieramy:

- wakacje w hotelu – nie ma sensu zabierać ze sobą kosmetyków w pełnych wersjach. Warto je ograniczyć do minimum. Pamiętajmy, że niektóre z kosmetyków i przyborów, jak np. suszarka czy żel do mycia są na wyposażeniu hotelowej łazienki.

- wakacje na działce – jadąc na działkę pamiętajmy szczególnie o zabraniu filtrów UV oraz żeli przeciw komarom, może przydać się czasem latarka. Wszystko inne już pewnie mamy.

- kamper czy przyczepa kempingowa – bardzo ważne jest, jak śpimy i pod czym śpimy, dlatego szczególnie przy tej formie odpoczynku nie zapominajmy o odpowiednich tekstyliach. Warto ze sobą zabrać kołdrę i poduszkę. Najwłaściwszym rozwiązaniem będą produkty letnie, takie jak kołdry i poduszki marki Wendre z linii Soft Line. Specjalnie opracowane wypełnienie jest miękkie, delikatne, trwałe i puszyste. Dzięki pikowaniu utrzymuje się na miejscu oraz równomiernie ogrzewa całe ciało. Syntetyczny materiał, z którego zostały wykonane doskonale odprowadza wilgoć, co pozwala uniknąć przegrzania i pocenia się. Letnie kołdry i poduszki mają niewielką wagę, po rozpakowaniu zwiększają swoją objętość nawet trzykrotnie

- aktywnie w terenie – podczas takich wakacji najważniejsze to odpowiedni ubiór i buty. Nie zapominajmy również o odpowiednich przyborach do picia, warto zaopatrzyć się w bidon

i jedzenie liofilizowane.

- aktywnie w mieście – wygodne buty i przewodnik turystyczny, a jeśli czegoś zapomnimy spakować znajdziemy w pobliskich sklepach.

Na wakacje pakujmy się rozsądnie, zabierzmy rzeczy, które naprawdę będą potrzebne. Oczywiście w gorączce przed wyjazdem możemy o czymś zapomnieć… jeśli będzie to koszulka czy sukienka to nie będzie to problem, ale brak dokumentów czy podstawowych leków może uprzykrzyć nam wypoczynek. Dlatego tak ważne jest by listę „must have” przygotować wcześniej i następnie z nią się pakować.