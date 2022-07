Pakowanie wakacyjnej walizki bywa prawdziwym wyzwaniem. Co włożyć do kosmetyczki, by skóra i włosy były perfekcyjnie zadbane podczas urlopu? I jak zmieścić to w niewielkim bagażu? Oto, co radzi ekspert.

Nawilżenie – słowo-klucz wakacyjnej pielęgnacji

Po pierwsze, zawsze pamiętaj o nawilżeniu! Słońce, wiatr i słona woda to to, co w wakacje kochamy najbardziej! Włosy i cera… nie podzielają tej miłości. Dla nich gwałtowna zmiana klimatu, wysokie temperatury i stały kontakt ze słoną lub chlorowaną wodą to prawdziwe wyzwanie.

– Podstawowym zadaniem w rytuale pielęgnacyjnym zawsze jest nawilżenie. W wakacje to absolutny priorytet ze względu na szczególne warunki atmosferyczne, które sprzyjają przesuszeniu, a czasem nawet odwodnieniu skóry – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Dlatego tak ważne jest, byśmy regularnie stosowały kosmetyki nawilżające, takie jak masło do ciała, krem-żel do rąk czy odżywcze kosmetyki do włosów. Musimy mieć je zawsze przy sobie – dodaje.

Stawiaj na wygodę

Po drugie, wybieraj takie kosmetyki, które zapewnią Ci komfort oraz pozwolą się zrelaksować. A zatem kluczowe będą dwa hasła: wygodne opakowanie i odpowiednia konsystencja! Podczas urlopu chcemy odpocząć od zgiełku dnia codziennego, zaczerpnąć cudownego „nic-nie-muszę” – wśród śpiewnych odgłosów i słodkich zapachów natury. Bez stresu. Spokojnemu odpoczynkowi sprzyjają kosmetyki w opakowaniach zapobiegających wylaniu czy rozbiciu, a także takich, które bez problemu naniesiesz na ciało lub włosy w każdych (także campingowych) warunkach. Królem wakacyjnych podróży jest atomizer, dzięki któremu rozprowadzenie np. wcierki do włosów zajmuje kilka sekund. Idealne będą także zakręcane, plastikowe (nie szklane!) opakowania we flakonach lub słojach.

Kluczowa podczas wakacji okaże się także konsystencja kosmetyku. Podczas plażowania, pobytu na działce lub na górskim szlaku lepki lub tłusty film na ciele nie jest tym, co kochamy. Kosmetolodzy radzą, by podczas wycieczek wybierać produkty, które bardzo szybko się wchłaniają.

– Gwarancją pięknej, zdrowej skóry jest jej regularne nawilżanie. Oznacza to, że powinnyśmy powtarzać smarowanie kremem co najmniej kilka razy dziennie – mówi Agnieszka Kowalska. – Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o nawilżenie dłoni, które w wakacyjnym ferworze wycieczek myjemy nawet kilkanaście razy na dobę, co mocno wpływa na utratę wody z naskórka. Idealnym rozwiązaniem jest krem o konsystencji żelu, który natychmiast się wchłania. Dzięki temu z łatwością unikniemy lepkiego filmu na skórze… a w konsekwencji, chętniej i częściej naniesiemy kosmetyk na dłonie. A przecież o to chodzi – dodaje.

Kosmetyki 2 w 1

Po trzecie, stosuj kosmetyki 2 w 1, czyli takie, które w zależności od Twoich potrzeb, mogą pełnić różne funkcje. Na przykład 2 w 1 maska i odżywka do włosów, czy kosmetyki do makijażu o podwójnym zastosowaniu (np. pomadka-róż, konturówka-kredka do oczu). Dzięki sprytnemu rozwiązaniu zapewnisz sobie perfekcyjną pielęgnację oraz stylizację… i dasz odetchnąć swojemu plecakowi ze stelażem (podczas wędrówek po bezdrożach każdy gram bagażu jest na wagę złota)!

Coś dla ciała i coś dla ducha

Po czwarte, zapach! Równie ważne, co zapewnienie komfortu i perfekcyjnego nawilżenia ciału oraz włosom… jest sprawienie sobie sielskiego relaksu w wakacyjne dni. Beztroską radość z przebywania na łonie przyrody warto spotęgować wyborem kosmetyków inspirowanych naturą. Pakując walizkę, wybierz co najmniej jeden kosmetyk, którego zapach kochasz. Chodzi przecież właśnie o to, by na urlopie czerpać przyjemność pełnymi garściami – i wszystkimi zmysłami!