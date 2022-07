Revenge holidays (wakacje zemsty) - to tegoroczny, ogólnoświatowy trend, który oznacza urlop, który zrekompensuje nam 2 ostatnie lata pandemii i lockdownów, a także pozwoli choć na chwilę zapomnieć i odetchnąć od ekonomicznych wyzwań, które nie pozostają bez wpływu na domowy budżet. W ramach “wakacyjnej zemsty” wielu celuje w zagraniczny wyjazd do ciepłego, słonecznego kraju. Kiwi.com, firma z sektora travel-tech oraz wyszukiwarka tanich podróży wraz z firmą ARC Rynek i Opinia, sprawdziła podejście do planowania wakacji, budżetu i wydawania. Wyniki pokazują, że kobiety są bardziej oszczędne i ostrożne w planowaniu budżetu i wydawaniu.

- Po pandemii COVID-19 coraz więcej podróżujących jest bardziej elastycznych i kreatywnych w przygotowywaniu planów. Co więcej, większość z nas odczuwa wzmożony apetyt na wyjazd do ciepłego i słonecznego kraju, w którym odpoczniemy i zrekompensujemy sobie ostatnie lata lockdownów, niepewności i utrudnień w podróżowaniu. Dodatkowo, z uwagi na tymczasowe utrudnienia makro i mikroekonomiczne, podróżujący pragną chwili wytchnienia i zapomnienia od codzienności. Niektórzy chcą jak najlepiej wykorzystać przeznaczony budżet i zwiedzać świat w możliwie najkorzystniejszych cenach, podczas gdy inni wybierają podróż jak najdalej i liczą na odwiedzenie jak najwięcej krajów, aby nadrobić stracony czas - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor Customer Experience w Kiwi.com. Reklama Kobiety bardziej oszczędne od mężczyzn Wyniki badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com wskazują, że niemal 70% kobiet w Polsce ostrożnie podchodzi do kwestii budżetu wakacyjnego, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 54%. Kiwi.com wskazuje, że 38% kobiet i 30% mężczyzn dopasowuje cel podróży do założonego budżetu, a nie budżet do upragnionego celu. Po dokonaniu wyboru kierunku wakacyjnych podróży ponad 30% kobiet i niemal co trzeci mężczyzna chce wydać na wakacje jak najmniej. Budżet, jakim dysponujemy niewątpliwie wpływa na planowanie podróży. Ponad 4/5 respondentów biorących udział w badaniu zgadza się, że w czasie planowania podróży jest to istotna kwestia. Podobnie ważna jest dla nas wymarzona destynacja podróży. Aż 2/3 badanych przyznaje, że stara się wypośrodkować te dwie kwestie, próbując znaleźć balans między atrakcyjnością miejsca pobytu, a budżetem jaki można przeznaczyć na podróż. Reklama Aż 62% mieszkańców największych miast planuje w tym roku podróże w obrębie Europy. W próbie ogólnopolskiej co drugi badany przyznaje, że ma takie plany. Reklama "Gdziekolwiek" - nowy trend w podróżowaniu remedium na ograniczony budżet Zaobserwowano, że coraz więcej podróżnych korzysta z opcji wyszukiwania “gdziekolwiek”. Opcja ta wyszukuje najkorzystniejsze oferty w dowolne, niesprecyzowane miejsce, niekoniecznie w terminie wakacyjnym, a wtedy, gdy bilet lotniczy będzie w najatrakcyjniejszej cenie. Stawiamy na spontaniczność, elastyczność i wolność wyboru. W trwającym sezonie wakacyjnym, kiedy zniesiono ograniczenia związane z Covid-19, Kiwi.com odnotowuje ogromny wzrost rezerwacji. Wolumeny potroiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Miejsca takie jak Włochy, Hiszpania, Tajlandia, Malezja i Kolumbia znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków tego lata. W Polsce rezerwacje odnotowują czterokrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia i Turcja są najczęściej wybierane. Nowy trend w podróżowaniu - dowolny kierunek - ma spełniać parametry finansowe i być przyjaznym dla naszego portfela. Stawiamy na spontaniczność, zaskoczenie i swobodę wyboru. Metodologia badania: Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1006 Polaków w wieku od 18 do 65 lat oraz dodatkowo w grupie mieszkańców największych miast Polski (miasta powyżej 500 000 mieszkańców) N=300. Realizacja badania została przeprowadzona w grudniu 2021 oraz styczniu 2022 roku.