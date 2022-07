Jak być eko na urlopie – ogólne zasady

Jeśli na co dzień rezygnujemy z plastikowych toreb, starannie segregujemy śmieci i unikamy marnowania wody, róbmy to także na wakacjach!

Zacznijmy od ekologicznego pakowania. Przekąski i kanapki włóżmy do wielorazowych pudełek, które dodatkowo będą stanowić zabezpieczenie przed upałem i pognieceniem. Zamiast napojów w plastikowych butelkach, zaopatrzmy się w bidon na wodę, który będzie nam służył przez wiele lat.

- Produkty wielorazowe to hit każdego lata! Możemy zacząć od trwałych woreczków na płyny w samolocie. Natomiast małe buteleczki na szampony i żele wykorzystamy wielokrotnie nie tylko w powietrzu. To doskonały sposób, by oszczędzać nie tylko środowisko, ale i cenne miejsce w bagażu - mówi Wiola Lis, ekspertka z centrum internetowego Arkana Smaku.

Podczas wypoczynku możemy zatrzymać się w hotelu przyjaznym środowisku, o czym świadczy specjalny certyfikat, np. Green Key, Green Leaf czy LEED. Przed opuszczeniem domu czy pensjonatu pamiętajmy o wyłączeniu światła i urządzeń elektrycznych, a także o dokładnym zakręceniu kranu, przez co zahamujemy marnotrawstwo wody i energii.

Jak być eko na urlopie all inclusive?

- Na wakacjach all inclusive po pierwsze zwróćmy uwagę na zrównoważone dysponowanie zasobami żywnościowymi. Nałóżmy na talerz tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. Zapobiegniemy w ten sposób wyrzucaniu jedzenia oraz… przejedzeniu, które w żaden sposób nie sprzyja wypoczynkowi — przypomina specjalistka.

Po drugie, zamiast plastikowego kubeczka, opakowania na kawę czy mieszadełka wybierzmy szklankę, filiżankę czy wielorazową łyżeczkę. Ograniczymy w ten sposób zbędną produkcję odpadów.

Nie przesadzajmy także z codziennym wydawaniem ręczników i pościeli do prania – przecież w domu służą nam one dużo dłużej. To, że hotel udostępnia darmowe gadżety: breloczki, smycze, ulotki itp. nie znaczy też, że koniecznie musimy je ze sobą zabierać. W naszych domach staną się kolejnym zbędnym odpadem.

Jak być eko na urlopie z dzieckiem?

Podczas urlopu pokażmy naszym dzieciom, jak wspaniale można wypoczywać z dala od miejskiego zgiełku. Bliskie spotkanie z przyrodą na pozór może wydawać się mniej ekscytujące od gwarnego aquaparku czy parku rozrywki. Jednakże to właśnie takie kameralne miejsca są wspaniałą okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych, zachwytu nad pięknem natury oraz wartościowych rozmów, np. na temat ochrony środowiska i wszystkich żyjątek.

Na wycieczkę wybierzmy się publicznym środkiem transportu. Zaoszczędzimy w ten sposób nieco pieniędzy, zaś naszej planecie – dodatkowych spalin. Ponadto w trakcie podróży będziemy mogli całą uwagę poświęcić naszym dzieciom. Pokażmy im, że turystyka nie musi być gorączkowym zaliczaniem atrakcji. Wybierzmy się na nieśpieszne zwiedzanie pieszo lub rowerem, co dodatkowo zapewni nam relaks i nieco ruchu na świeżym powietrzu.

- Ograniczanie odpadów z dzieckiem to nie lada wyzwanie, ale warto zacząć od małych kroków — wielorazowej butelki z korkiem niekapkiem, zapasu przekąsek przygotowanych z wyprzedzeniem, nauki o segregacji - mówi Wiola Lis

Wskazówki dla każdego

Na podsumowanie przedstawiamy listę wskazówek, które pomogą nam wypoczywać odpowiedzialnie i z zachowaniem troski o środowisko naturalne:

przebywając w hotelu, zadbajmy o zrównoważone gospodarowanie wodą i energią elektryczną: nie przesadzajmy z klimatyzacją, zamiast kąpieli wybierzmy prysznic;

w miarę możliwości stawiajmy na ekologiczne środki transportu, podróżujmy komunikacją zbiorową, zwiedzajmy pieszo lub na rowerze;

zrezygnujmy z papierowych map i przewodników na rzecz e-przewodników i aplikacji turystycznych;

unikajmy jednorazowych opakowań i toreb, wybierając te w stylu zero waste;

zamiast zbędnych bibelotów kupujmy bardziej praktyczne pamiątki, np. miejscowe wyroby żywnościowe, dobrej jakości przedmioty codziennego użytku od lokalnych rzemieślników;

podróżując solo lub w parze, bądźmy otwarci na dzielenie z kimś transportu, np. taksówek między lotniskiem a centrum;

dbajmy o najbliższe otoczenie — nie zaśmiecajmy; smarujmy się kremami bezpiecznymi dla morskich stworzeń; wybierajmy rozrywki niewykorzystujące lokalnych zwierząt; nie dokarmiajmy też żadnych zwierząt na własną rękę.

Wypoczynek w stylu eko nie oznacza, ze nasz urlop będzie uboższy i pozbawiony przyjemności. Wręcz przeciwnie, dzięki wierności swoim zasadom i nawykom, zyskamy spokój, który pozwoli nam lepiej zregenerować siły i odpocząć.