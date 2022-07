Tradycja wzajemnego obdarowywania się prezentami jest niezwykle długa i sięga jeszcze czasów starożytnych, kiedy to handel polegał na wymianie dóbr. Wraz z biegiem czasu zwyczaj ten zyskiwał coraz większe znaczenie kulturowe. Już starożytni Rzymianie podczas Saturnaliów wręczali sobie drobne podarki na znak wzajemnego szacunku. W tej praktyce możemy dziś doszukiwać się początków tradycji związanej z obdarowywaniem prezentami przy okazji świąt i ważnych wydarzeń.

Dziś upominki pełnią istotną rolę w relacjach międzyludzkich – są wyrazem troski, sympatii, uznania, pomagają utrzymywać dobre stosunki i wzmacniają więzi. Tyczy się to nie tylko kontaktów prywatnych, ale także tych biznesowych. Trudno wyobrazić sobie udany proces negocjacji, wygrany przetarg, awans zawodowy czy sukces wspólnego projektu bez tak atrakcyjnego elementu. Sztuka umiejętnego doboru podarunku biznesowego wiąże się jednak ze znajomością kilku zasad, których wymaga od nas etykieta. Warto się z nimi zapoznać, by nie popełnić błędów mogących mieć negatywny wpływ na nasze relacje zawodowe.

Prezentowa etykieta w biznesie

Po pierwsze, upominek powinien być dopasowany do okazji oraz rodzaju relacji, jaka łączy nas z osobą obdarowaną. Prezenty związane z życiem zawodowym wręczamy zazwyczaj na płaszczyźnie wewnątrzfirmowej lub międzykorporacyjnej, co wiąże się także z odmiennymi podejściami do wręczania upominków. Prezent z okazji urodzin kolegi z pracy może mieć bardziej osobisty charakter, nawiązujący do jego upodobań i zainteresowań. Z kolei upominek wręczany kontrahentowi po zwieńczonej sukcesem transakcji powinien być raczej niezobowiązujący.

- W środowisku biznesowym, szczególnie w relacjach z partnerami zewnętrznymi, nietrafione są prezenty zbyt osobiste. Przyczyniają się one do zacierania granic, które w kontaktach służbowych są absolutnie niezbędne – komentuje Anna Garmada, właścicielka marki Nobilia specjalizującej się w produkcji zestawów prezentowych premium.

Skoro drogi prezent okazuje się fatalnym wyborem, jak zatem określić jego optymalny koszt? Jednym z wyznaczników może okazać się wartość danej współpracy – zrealizowanej transakcji czy podpisanej umowy. Kontrahenta, z którym podpisaliśmy umowę o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, obdarujemy prezentem o wyższej wartości niż tego, który zdecydował się na zakup towaru w granicach kilkuset złotych.

Zasady savoir vivre w relacjach biznesowych wskazują również, że istotny jest czas wręczania upominku. Nie powinno się go wręczać przed lub w trakcie trwających negocjacji czy ustalania warunków współpracy. Takie działanie, bez względu na wartość prezentu, może zostać uznane za chęć wywarcia presji na kontrahencie lub nawet uznane za formę łapówki. Należy poczekać do finalizacji przedsięwzięcia, aby gest ten rzeczywiście został odebrany jako wyraz naszej wdzięczności.

Kiedy warto wręczać prezenty?

Okazje do przygotowania prezentu biznesowego nie ograniczają się jedynie do przełomowych momentów w relacji z klientem czy współpracownikiem. Niezwykle ważne w utrzymaniu relacji są także upominki okolicznościowe. Wiele firm w okolicach świąt decyduje się na przesłanie kartki z życzeniami do swoich partnerów. Taki gest, choć drobny, świadczy o podejściu do danej relacji.

- W ciągu roku okazji do obdarowywania partnerów, kontrahentów czy współpracowników jest naprawdę wiele, wśród nich: projekty zakończone sukcesami, launche nowych produktów, owocne konferencje i spotkania, wygrane konkursy, awanse czy jubileusze firmowe. Docenianie sukcesów swoich pracowników wyzwala energię, pobudza entuzjazm, a to pozytywnie wpływa na cały zespół. Obserwuję, że coraz więcej pracodawców jest tego świadomych. Dodatkowo niezmiennie dużą popularnością cieszą się prezenty wręczane z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku czy Wielkanocy – dodaje Anna Garmada.

Planując upominki biznesowe związane ze świętami, warto wykazać się odrobiną kreatywności. Powtarzające się co roku prezenty w takiej samej formie mogą być negatywnie odebrane przez partnerów czy klientów. Wiele firm, ze względu na brak czasu, nie ma możliwości samodzielnego skomponowania zestawów prezentowych. W takim wypadku warto zwrócić się do ekspertów.

Dziś okazji do wręczania prezentów nie brakuje. Drobny gest i kilka miłych słów może skutecznie ocieplić relację nawet z najbardziej wymagającym partnerem zawodowym. Warto jednak kierować się zasadami etykiety, by umiejętnie budować relacje biznesowe, a także pozytywny wizerunek firmy w oczach jej interesariuszy.