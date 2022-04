W 2020 roku, zanim wybuchła pandemia, Polacy deklarowali średnie wydatki na poziomie 637 zł.

Reklama

– W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące wydatków na Wielkanoc. Okazuje się, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą kosztowały rodzinę średnio 535 zł, jest to kwota o 100 zł niższa niż przed pandemią. Niemniej widać już pozytywne efekty tego, co się dzieje z naszymi emocjami i portfelami, bo jest to kwota o 57 zł wyższa niż w ubiegłym roku – mówi agencji Newseria Biznes Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska.

Wyższe niż 600 zł wydatki planują respondenci z tylko jednej grupy wiekowej – 55+. Tutaj deklarowana średnia to prawie 660 zł.

– Najwięcej na Święta Wielkanocne, podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia, wydadzą osoby starsze i mieszkańcy małych miejscowości oraz wsi. Najmniej na święta wydadzą osoby najmłodsze, między 20 a 25 rokiem życia, oraz mieszkańcy dużych miast – podkreśla Karolina Łuczak.

Średni budżet najmłodszych nie przekracza 450 zł, ale aż 42 proc. chce zamknąć wydatki w kwocie 200 zł. Niezależnie jednak od planów wydatkowych większość Polaków zamierza spędzić nadchodzące święta z rodziną. 70 proc. będzie świętować w domu, a 30 proc. odwiedzi znajomych lub członków rodziny. Zwyczaj świątecznego niedzielnego śniadania kultywuje 90 proc. Polaków. 82,5 proc. ankietowanych wybiera się do kościoła na święcenie pokarmów.

Reklama

– Najpopularniejszymi tradycjami świątecznymi są malowanie jaj, śmigus-dyngus oraz przygotowanie świątecznych potraw. Co ciekawe, wśród tradycji świątecznych jest też mycie okien, 50 proc. badanych deklaruje, że jest to dla nich typowa forma spędzania czasu i przygotowań do świąt – mówi rzeczniczka Providenta.

Polacy nie wyobrażają sobie świątecznego stołu bez jajek. Twierdzi tak 91 proc. ogółu badanych, a wśród najstarszych respondentów odsetek takich odpowiedzi wynosi 96,5 proc. Na drugim miejscu jest biała kiełbasa (55,6 proc.), a na trzecim żurek (50,5 proc.). Na barszcz biały wskazało ok. 35 proc. badanych. Z deserów najczęściej wybieramy mazurki i baby wielkanocne.