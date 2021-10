W tym okresie jesteśmy również bardziej podatni na infekcje, a nasz układ odpornościowy wystawiany jest na wiele prób. W związku z tym niezbędne jest zadbanie i wzmocnienie naszego organizmu. Monika Maślej, dietetyczka kliniczna marki Sundose, radzi jak najlepiej to zrobić i nie dać się infekcjom.

Odporność znajdziesz w kuchni

Odpowiednio zbilansowana dieta to pierwszy krok do wzmocnienia całego organizmu oraz dbania o odporność. Pamiętajmy, że wszystkie niezbędne składniki odżywcze organizm może przyswajać w sposób naturalny wraz z pożywieniem, dlatego warto zwracać uwagę na to, co jemy. Przetworzone, „śmieciowe” jedzenie ma niską zawartość odżywczą. Dlatego w jadłospisie postaw na talerz kolorowych warzyw i owoców. To bomba witaminowa, pełna drogocennych witamin i minerałów wspierających układ odpornościowy. Pamiętaj również o superfoods, czyli nieprzetworzonej żywności pochodzenia naturalnego, bogatej w składniki odżywcze, które działają korzystnie na organizm człowieka. Przykłady? Jednym z najbardziej popularnych jest owoc aceroli, który ma nadzwyczajną ilość witaminy C. Posiada jej prawie 100 razy więcej niż cytrusy, a wchłania się lepiej niż sam kwas askorbinowy, ze względu na dodatek innych fitozwiązków. W aceroli znajdziemy także polifenole i karotenoidy, które wykazują działanie przeciwutleniające. Innymi słowy składniki te pomagają chronić komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego, spowalniając tym samym procesy starzenia. Czosnek, imbir i kurkuma, które zapewne każdy z nas ma w kuchni, to również nasi sprzymierzeńcy, stojący na straży naszej odporności, ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Sport i świeże powietrze to zdrowie

Odpowiednio zbilansowany trening to świetny sposób na zwiększenie wytrzymałości, poprawy nastroju, rozładowania napięcia, ale także wzmocnienia odporności. Regularna aktywność fizyczna zwiększa aktywność komórek układu odpornościowego, poprawiając jego skuteczność w zwalczaniu infekcji. Warto wiedzieć przy tym, że zbyt intensywny trening może nam dać całkowicie przeciwny efekt! Dlatego warto dopasować go do możliwości wysiłkowych organizmu. Wspaniałą opcją może być spacer. Dotlenimy organizm, mięśniom dostarczymy ruchu i poprawi się nasze samopoczucie. Pamiętajmy również o regularnym wietrzeniu naszych mieszkań i biur. Zimna pogoda “utrzymuje” ludzi w pomieszczeniach przez dłuższy czas. Prowadzi to do rozprzestrzeniania się zarazków między osobami pozostającymi w bliskim kontakcie, czego następstwem są infekcje i choroby.

Mądra suplementacja

Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które dedykowane są wsparciu odporności, jednak opierają się najczęściej na jednym składniku. Chcąc kompleksowo zadbać o nasz układ odpornościowy musielibyśmy przyjmować kilkanaście tabletek dziennie. Dodatkowo ich skład jest stały i każdy zażywa taką samą ilość suplementów bez względu na wiek, płeć lub tryb życia. Na przykład witamina D odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego, ale zapominamy, że zgodnie z rekomendacjami, ilość tej witaminy powinna być dostosowana do jej aktualnego stężenia w organizmie. Zalecana dawka dla osoby dorosłej to 800-2000 IU w przeliczeniu na masę ciała. Dlatego warto okresowo wykonywać badania kontrolne, które nie tylko mogą przyczynić się do uratowania życia, ale też chronią przed obniżaniem się jego jakości. Podobnie selen, który w odpowiedniej ilości jest pomocny w wsparciu odporności, jednak w niespersonalizowanej ilości może spowodować jej obniżenie. Należy pamiętać, że każdy organizm jest inny i ma inne zapotrzebowanie na poszczególne witaminy i minerały.

Najważniejszą kwestią w dbaniu o odporność jest jednak regularność. Pamiętajmy, że nie da się jej zbudować w jeden dzień. Kluczowa jest zmiana codziennych nawyków, ograniczenie stresu, dbałość o zdrowy i regeneracyjny sen, aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i suplementacja zażywana z głową. To co, może spacer?