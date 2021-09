Świadoma pielęgnacja i stosowanie kosmetyków zawierających w składzie witaminy to skuteczny sposób na zdrową, piękną i pełną blasku skórę. Ich obecność jest istotna zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy zmagamy się z powakacyjnymi przebarwieniami, nierównym kolorytem i przesuszeniem skóry. Do najpopularniejszych witamin należą A, B3, C oraz E. Poznaj zatem ich właściwości.

Reklama

Królowa wśród witamin

Witamina A, zwana również retinolem, to niekwestionowany numer jeden wśród składników anti-aging. Jest jedną z najbardziej popularnych witamin używanych w kosmetykach, zwłaszcza przeciwzmarszkowych. Retinol opóźnia procesy starzenia i jest doskonałym remedium dla osób borykających się z trądzikiem.

– Rozpoczynając pielęgnację z użyciem retinolu, nie można zapomnieć o budowaniu tolerancji i odnowie bariery hydrolipidowej. To składnik, do którego skóra musi się przyzwyczaić, dlatego swoją przygodę z retinolem należy rozpocząć od niskich stężeń i z czasem stopniowo je zwiększać.. Podczas pierwszych kilku tygodniu może być podrażniona, zaczerwieniona i przesuszona. Nie dajmy się zniechęcić skutkom ubocznym, tylko pamiętajmy o delikatnym traktowaniu naszej cery i czasowej rezygnacji z innych składników aktywnych m.in. kwasów. Podczas używania produktów z retinolem niezbędne jest stosowanie bardzo wysokiej ochrony przeciwsłonecznej. W przeciwnym wypadku może dojść do powstania przebarwień i poparzeń – mówi Marta Kostyk Specjalista ds. Szkoleń z sieci salonów kosmetycznych Kontigo.

Wszechstronny niacynamid

Niacynamid, czyli pochodna witaminy B3, nie wywołuje podrażnień, więc jest powszechnie wykorzystywany do pielęgnacji różnych typów skóry. To skuteczny składnik rozjaśniający przebarwienia i poprawiający koloryt. Jest stosowany w produktach anti-aging oraz tych przeznaczonych do pielęgnacji cery wrażliwej, tłustej i trądzikowej. Reguluje wilgotność poziom nawodnienia i złuszczanie się skóry, a ponadto, ze względu na silne działanie regenerujące, może wspomóc gojenie się blizn potrądzikowych.

Reklama

– Stosowanie kosmetyków z niacynamidem najlepiej rozpocząć od niższych stężeń, najlepiej 3-5%, aby przyzwyczaić do nich cerę. Witaminę tę w maksymalnym stężeniu 10%, mogą stosować osoby z grubą skórą, łojotokiem i przebarwieniami. Najlepsze efekty stosowania produktów z niacynamidem widoczne są po 12 tygodniach, dlatego warto dać mu czas i uzbroić się w cierpliwość — tłumaczy Dominika Korpas z Kontigo.

Witaminowi agenci do zadań specjalnych

Antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, są substancjami mającymi na celu zabezpieczenie skóry przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, dlatego bez wątpienia możemy nazwać je substancjami aktywnymi do zadań specjalnych. Kluczowymi antyoksydantami są witaminy C i E.

Witamina C jest nie tylko bardzo silnym antyutleniaczem, ale też rozjaśnia przebarwienia, ujednolica koloryt skóry, działa przeciwzapalnie i łagodzi negatywne skutki promieniowania UV. Nadaje się również dla osób ze skórą naczynkową, ponieważ uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne oraz redukuje zaczerwienienie.

Z kolei witamina E hamuje procesy starzenia oraz przywraca skórze gładkość i elastyczność. W połączeniu z witaminą C stanowią niezwykły duet, który powinien stanowić nieodłączny element pielęgnacji, stosowany przez cały rok.

– Na starzenie się skóry ogromny wpływ mają czynniki zewnętrzne, takie jak promienie słoneczne i zanieczyszczenie powietrza, dlatego obecność antyoksydantów jest szczególnie ważna w używanych przez nas kosmetykach oraz codziennej diecie. Dodatkowo stosowanie produktów pielęgnacyjnych z witaminami C i E to prosty i skuteczny sposób na utrzymanie naszej skóry w doskonałej kondycji — dodaje Magdalena Meller, ekspertka Kontigo.

Witaminy są substancjami niezbędnymi do regeneracji i odbudowy skóry. Pamiętajmy, żeby dostarczać je regularnie, zarówno dzięki odpowiednio zbilansowanej diecie, jak i jakościowym kosmetykom, a zachowamy piękną i młodą skórę na długi czas.