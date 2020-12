Przed nami dni pełne ciepła, blasku, wspólnych chwil i magii. Nawet, jeśli w tym roku przedświąteczny zgiełk ma nieco mniej tradycyjną formę, a spotkania z bliskimi odbywają się głównie online, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby celebrować te momenty, tak jak do tej pory. O wyjątkową oprawę swoich zimowych nowości zadbała także by Insomnia, która przygotowała kampanię w domowym klimacie. Otulające nowości marki to przede wszystkim przyjemny welur i wygodna, ciepła dzianina. Nie brakuje też iście świątecznych kolorów. Wszystko po to, aby podczas grudniowych, długich wieczorów w domowym zaciszu każdy mógł poczuć się komfortowo, kobieco i przytulnie!

Reklama