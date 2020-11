Wsparcie i bliskość w dobie pandemii są szczególnie ważne. Psycholog Marzena Mawricz wyjaśniła w DDTVN, co daje nam przytulanie. Dlaczego cierpimy, gdy się nie przytulamy?

- Dzięki licznym badaniom wiemy naprawdę dużo, co robi nam ten dotyk. Wynika z nich, że jak 45 minut się przytulamy, dotykamy, masujemy, uciskamy, to nasze ciało zaczyna wytwarzać limfocyty B i T. Są one bardzo ważne w zwalczaniu wirusów i bakterii - tłumaczy specjalistka.