– W lipcu ubiegłego roku występując na scenie, poczułam, że nie mam już takiej kondycji jak kiedyś. Postanowiłam zacząć ćwiczenia z trenerem personalnym. Moim głównym celem było zwiększenie wydolności, nie schudnięcie. Utrata wagi to dodatkowy skutek – mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Gosia Andrzejewicz.

Przemiana wokalistki od razu wywołała zainteresowanie mediów. Na uwagę zasługuje szczególnie czas, w którym Andrzejewicz udało się zrzucić zbędne kilogramy. Wyznaje, że kluczem do sukcesu jest regularność, konsekwencja i determinacja. To właśnie dzięki nim osiągnęła cel bardzo szybko.

– Po trzech miesiącach treningów zaczęłam mieścić się w mój wymarzony rozmiar S. Trener poprosił mnie wtedy, żebym zamieściła fotkę na social mediach. Nagle wszyscy zaczęli pytać, jak to się stało, że schudłam. Nie musiałam wkładać w to bardzo dużo pracy, po prostu systematycznie chodziłam na zajęcia i dbałam o dietę – tłumaczy.

Andrzejewicz przyznaje, że intensywne treningi pod czujnym okiem trenera personalnego to jednak nie wszystko. Ważne jest, aby aktywność fizyczna szła w parze ze zdrową i zbilansowaną dietą. Jadłospis artystki przepełniają składniki bogate w substancje odżywcze, witaminy i minerały. Wokalistka zrezygnowała z niezdrowych przekąsek i pustych kalorii.

– Odżywiam się głównie ekologicznymi produktami, jem dużo warzyw. Staram się, żeby proporcje były racjonalne – nie objadam się. Zrezygnowałam ze słodyczy i cukru. Odrzuciłam również fast foody i biały chleb. Jestem na diecie bezglutenowej i bezlaktozowej. Na moim Instagramie pokazuję, jak wyglądają posiłki, które jem, by inni mogli skorzystać z moich patentów na szczupłą sylwetkę – wyjaśnia.

Gosia Andrzejewicz przyznaje, że przemiana fizyczna wpłynęła także na to, w jaki sposób patrzy na świat oraz samą siebie. Dzięki metamorfozie jest dużo bardziej radosna, pełna energii, a ponadto czuje się młodziej. Taka postawa zaowocowała nowymi propozycjami zawodowymi. Projekty artystyczne są dla wokalistki dodatkową motywacją w walce o utrzymanie wagi.

– Propozycja wzięcia udziału w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” jest po części konsekwencją mojej metamorfozy. Gdy zmienia się sylwetka, sposób myślenia także staje się inny. Automatycznie przyciągamy do naszego życia to, co pozytywne – dodaje wokalistka.