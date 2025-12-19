Sylwia Panek została poproszona o poradę, czym zastąpić folię, polecaną do uformowania wędlin, przygotowywanej w Thermomiksie. Ekspertka powiedziała, że nie używa tego typu urządzeń i nie może w związku z tym nic podpowiedzieć. Pochyliła się jednak nad używaniem folii w procesie przygotowania potraw.

Chemiczka zdecydowanie odradza gotowanie jedzenie w plastikowych woreczkach czy pieczenie w folii. Podkreśla, że nawet produkty oznaczone jako bezpieczne do stosowania w mikrofalówce czy plastikowe czajniki, nie są idealnie bezpieczne. Zwraca uwagę, że według badań naukowych, korzystanie z plastikowych akcesoriów kuchennych może prowadzić do spożywania mikroplastiku.

Plastikowe elementy w Thermomiksie

Kiedy jedna z internautek zapytała wprost, czy warto zakupić Thermomix, Sylwia Panek odpowiedziała, że elementy plastikowe urządzenia, takie jak część do gotowania na parze, mogą być powodem do zaniepokojenia. Dla niej samej jest to wystarczający argument, by zrezygnować z zakupu.

Bezpieczne materiały w kuchni

Podczas wyboru sprzętów i akcesoriów kuchennych warto zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału są zrobione. Sylwia Panek przypomina, że zdrowe gotowanie to nie tylko wybór właściwych składników, ale także odpowiednich naczyń kuchennych i sposobu przygotowania.

Mikroplastik - co to jest

Mikroplastik to maleńkie cząstczki plastiku o średnicy mniejszej niż 5 mm, które powstają z rozpadu większych odpadów plastikowych - mikroplastik wtórny - lub są celowo produkowane - np. w kosmetykach, pastach do zębów – mikroplastik pierwotny. Jest wszechobecny w środowisku (woda, żywność, powietrze) i może przenikać do ludzkiego organizmu.

Gdzie jest mikroplastik?

Mikroplastik jest wszędzie - w powietrzu, wodzie (kranowej i butelkowanej), glebie, górach i na biegunach, a także w organizmach ludzi i zwierząt. Przenika do żywności oraz kosmetyków. Trafia tam z ubrań syntetycznych, ścierania opon, pyłu miejskiego, torebek z herbatą, a nawet gierka i kosmetyków. To globalne zanieczyszczenie.