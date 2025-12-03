Wychodzenie na dwór zimą bez czapki to olbrzymie ryzyko. Zaziębienie gotowe. Czasem jednak jesteśmy w stanie wiele poświęcić, by zachować pięknie ułożone włosy przez cały dzień. Jak się okazuje, na wszystko są sposoby. Można nosić czapkę i dobrze wyglądać po jej zdjęciu.

Dlaczego włosy się elektryzują?

Włosy elektryzują się, ponieważ zimą i jesienią są suche i brakuje im nawilżenia. Gromadzą się więc na nich ładunki elektrostatyczne. Gdy nosimy czapki i szaliki ze sztucznych włókien, pocieramy włosy materiałem, dochodzi do mikrowyładowań i włosy się puszą. Do czesania włosów warto używać więc szczotek z naturalnego włosia. Wybierajmy też czapki i szaliki z wełny lub bawełny, a do ich płukania używajmy płynów elektrostatycznych. Jest jeszcze jeden mały trik, który sprawi, że włosy będą wyglądać dobrze, gdy zdejmiemy czapkę.

Trik na idealne włosy zimą

O co chodzi? Mowa o kulce folii aluminiowej. Warto ją nosić w torebce. Po zdjęciu czapki wystarczy wyjąć kulkę z torby i przetrzeć nią włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, czyli z góry na dół. Pasma szybko opadną, a my będziemy cieszyć się gładką fryzurą. Bardzo dobrze sprawdzi się też patent ze spryskaniem grzebienia lakierem do włosów. Pamiętajmy, żeby w okresie jesienno-zimowym szczególnie dbać o włosy. Używajmy kosmetyków nawilżających i nie zapominajmy o olejowaniu.