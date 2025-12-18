Na dobre rozpoczęcie dnia dobrze jest po przebudzeniu wypić wodę z przyprawami korzennymi, takimi jak do piernika. Woda z domową przyprawą do piernika nie tylko przepięknie pachnie, ale i korzystnie zadziała na pracę jelit. Ma także szereg innych właściwości, które dobroczynnie wpływają na zdrowie.

Skarb w kuchni

Przyprawy korzenne - imbir, cynamon, goździki, kardamon, gałka muszkatołowa, anyż - to prawdziwy skarb. Kiedyś były dosłownie na wagę złota. Są bogate w antyoksydanty i olejki eteryczne, wspierają trawienie - łagodzą wzdęcia i niestrawność - działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, wzmacniają odporność, rozgrzewają i dodają energii, a także mogą łagodzić dolegliwości bólowe i poprawiać samopoczucie, będąc zdrowszym zamiennikiem soli.

Ciepła woda z przyprawami działa cuda

Woda z przyprawami piernikowymi działa cuda. Wspiera metabolizm, przyspiesza trawienie. Są w niej rozpuszczone cenne składniki z takich przypraw jak cynamon czy imbir. Możemy posłodzić ją delikatnie miodem, tak dla przełamania smaku. Najlepiej ją pić na czczo, by by wspomóc spalanie tłuszczu, redukować apetyt i oczyszczać organizm.

Jak zrobić domową przyprawę do piernika?

Przygotowanie domowej przyprawy do piernika jest bardzo proste. Wato to zrobić, bo gotowe mieszanki mają np. dodatek cukru. Możemy też modyfikować ilość składników. Bazą przyprawy do piernika są cynamon i goździki. Dodajemy też anyż, kardamon, gałkę muszkatołową oraz imbir. Mieszankę warto wzbogacić o dodatek czarnego pieprzu, ziela angielskiego i kurkumy.

Jak przygotować wodę z przyprawą do piernika?

Potrzebna nam będzie szklanka gorącej wody - 250 ml i pół łyżeczki domowej przyprawy do piernika. Do kubka wsypujemy pół łyżeczki mieszanki przypraw, zalewamy to gorącą wodą i odstawiamy na 10 minut. Napój można dosłodzić miodem oraz dodać plastry jabłka, pomarańczy i cytryny.