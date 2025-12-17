Z badań wynika, że dzieci urodzone w grudniu mają największą szansę na długowieczność i rzadziej chorują. Z prognoz wynika, że mogą z łatwością dożyć setki. Są też inne zalety obchodzenia urodzin w grudniu.

Na co rzadko chorują urodzeni w grudniu?

Wynik badań opublikowane w "Journal of Aging Research" pokazują jasno, że statystycznie osoby urodzone w grudniu rzadziej zapadają na choroby układu sercowo-naczyniowego i cieszą się bardzo dobrym zdrowiem, co nie znaczy, że ryzyko innych chorób ich nie dotyczy. Badania wskazują, że grudniowe dzieci za to są bardziej narażone na choroby układu oddechowego, m.in. astmę, czy schorzenia neurologiczne, takie jak demencja. Urodzeni zimą unikają skrajnych upałów w pierwszym miesiącu życia, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój sercowo-naczyniowy.

Jaki charakter mają osoby, urodzone w grudniu?

Osoby urodzone w grudniu - Strzelce i Koziorożce - są zazwyczaj optymistyczne, towarzyskie, ciekawe świata i pełne pasji, mają silną wolę, bywają szczere do bólu, ale też praktyczne i pomocne. Są pełne energii, zdeterminowane i bywają uparte. Ich zalety to lojalność i ambicja, a wady - niecierpliwość i słomiany zapał.