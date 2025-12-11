Czysta łazienka to wizytówka domu, ale walka z zaciekami i twardym osadem na szklanej kabinie prysznicowej często bywa frustrująca. Kamień wydaje się być nie do usunięcia, a detergenty z półek sklepowych bywają drogie i pełne agresywnej chemii.
Jednak istnieje prosty, babciny sposób, który jest tani, ekologiczny i - co najważniejsze - skuteczny. Zamiast wyrzucać, zacznij sprzątać resztkami z kuchni.
Zapomniany trik na lśniącą kabinę prysznicową
Tajemniczym, a zarazem potężnym sprzymierzeńcem w walce o czystość jest woda, w której gotowały się ziemniaki. To nie żart. Nasze babcie doskonale znały czyszczącą moc, jaką kryje w sobie ten niepozorny płyn.
Dlaczego to działa? Ponieważ woda po gotowaniu ziemniaków jest bogata w skrobię. Skrobia ma naturalne właściwości, które pomagają rozpuścić kamienne osady i zacieki, a przy okazji delikatnie nabłyszcza powierzchnie. Można jej używać do czyszczenia zlewu, kuchenki, a nawet do garnków, ale w łazience sprawdza się fantastycznie jako pogromca osadu na szkle.
Jak użyć wody z ziemniaków do mycia kabiny?
- Przygotowanie: Poczekaj, aż woda po ugotowanych ziemniakach ostygnie.
- Aplikacja: Zanurz gąbkę w płynie i dokładnie rozprowadź go po całej powierzchni kabiny prysznicowej, na której zalega kamień.
- Czas działania: Pozostaw "ziemniaczany kompres" na około 10 do 15 minut. W tym czasie skrobia zacznie działać, rozmiękczając osad.
- Wykończenie: Po upływie czasu delikatnie przetrzyj szybę gąbką i spłucz czystą wodą. Efekt powinien Cię zaskoczyć - kabina będzie znacznie czystsza i bardziej lśniąca.
Jeśli nie masz akurat wody, możesz użyć surowego ziemniaka - przekrój go na pół i po prostu przetrzyj nim szklaną powierzchnię.
Źródło: Top.pl
