Cukierki, ciastka, batony, herbatniki - mają dużo cukru i daleko im do zdrowej żywności. Coraz więcej osób zamienia więc klasyczne słodycze na suszony chlebowiec. Można go z powodzeniem znaleźć w sklepach stacjonarnych lub internetowych. Jest zdrowy, ma dużo błonnika i syci. Suszony chlebowiec ma niski wpływ na glikemię, dlatego świetnie sprawdza się między posiłkami.

Jak smakuj suszony chlebowiec?

Jackfruit jest tropikalnym owocem o imponujących rozmiarach. W Polsce popularny jest w wersji suszonej. Suszony chlebowiec ma naturalnie słodki smak - połączenie banana, mango i ananasa. Może być delikatnie chrupiący lub może się ciągnąć jak np. miękkie irysy - zależy to od sposobu suszenia. Ten owoc jadano do wieków w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie doceniono jego smak i właściwości. Dojrzałe owoce mają żółtobrązowy kolor i osiągają wagę 10-25 kg przy długości 30 do 100 cm. Skórka owoców jest kolczasta, twarda i lekko gumowata. Miąższ ma konsystencję podobną do mięsa, dlatego bardzo często stosowany jest przez wegetarian i wegan.

Zdrowa przekąska

Suszony chlebowiec to zdrowa przekąska bogata w błonnik, witaminy (m.in. C, B6, A) i minerały (m.in. potas). Może być spożywany samodzielnie lub dodawany do musli, deserów, ciast czy sałatek.