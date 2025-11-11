Rogal świętomarciński wpisany jest do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że może on być wytwarzany tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, zgodnie z określoną procedurą i przepisem. Dlatego rogale świętomarcińskie możemy kupić tylko w certyfikowanych cukierniach. Rogal świętomarciński może być produkowany na terenie 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Cała Polska zajada się za to rogalami marcińskimi - bardzo podobnymi.

Z czego składają się rogale świętomarcińskie?

Rogale świętomarcińskie mają kształt pólksiężyca. Robi się je z ciasta półfrancuskiego. Rogal nadziewany jest masą z białego maku, w której są rodzynki, orzechy, owoce kandyzowane, okruchy ciasta biszkoptowego. Rogal pokryty jest lukrem i posypany rozdrobnionymi orzechami. Do 2013 roku oryginalny rogal świętomarciński musiał mieć od 200 do 250 g. Obecnie dolna granica wynosi 150 g.

Historia rogali świętomarcińskich

Mówi się, że w 1891 r. ksiądz Jan Lewicki, proboszcz parafii świętomarcińskiej w Poznaniu, poprosił wiernych, by wsparli potrzebujących, tak jak robił to św. Marcin z Tours. Cukiernik Józef Melzer wziął sobie słowa księdza do serca. Upiekł rogale i rozdawał biednym. "Jest jeszcze jedna geneza Marcińskiego wypieku – dotyczy podbojów Jana III Sobieskiego, który w 1683 roku podczas odsieczy wiedeńskiej zdobywał tureckie chorągwie z półksiężycem, czyli symbolem Imperium Osmańskiego. Wypiek Świętomarciński miał być pamiątką po tamtych dokonaniach, upamiętnieniem odniesionego wtedy zwycięstwa" - czytamy na stronie rogaleswietomarcinskie.pl. Reklamy rogali z białym makiem pojawiały się w prasie poznańskiej już w połowie XIX wieku.

Tyle kalorii ma rogal świętomarciński

Rogale świętomarcińskie są pyszną bombą kaloryczną. Jeden rogal świętomarciński może mieć od około 850 do nawet 1200 kcal, w zależności od wielkości. 100 g rogala świętomarcińskiego to ok. 450 kcal. Dla porównania smażony w panierce i usmażony na tłuszczu kotlet schabowy to ok. 350-400 kcal na 100 g.

Co trzeba zrobić, żeby spalić 1000 kalorii?

Osoba ważąca ok. 60 kg i biegająca z prędkością 9,5 km/h spali 1000 kalorii w ciągu od 68 do 100 minut. Z kolei jeżdżąc szybko na rowerze można spalić 1000 kalorii po godzinie jazdy. W ciągu godziny pływania w umiarkowanym tempie osoba ważąca około 70 kg może spalić od 400 do 700 kcal, czyli trzeba pływać ok. 2, 3 godzin, by spalić 1000 kalorii.