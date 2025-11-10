Stworzono ranking chleba

Chleb od wieków jest nieodłącznym elementem codziennego życia ludzi na całym świecie. Jego różnorodność, smak i tradycje związane z wypiekiem sprawiają, że trudno wyobrazić sobie bez niego jakikolwiek posiłek. Eksperci z prestiżowego przewodnika kulinarnego Taste Atlas postanowili przyjrzeć się bliżej temu, co jemy na co dzień, tworząc ranking 100 najlepszych chlebów świata.

Naan z masłem i czosnkiem – niekwestionowany zwycięzca

Na szczycie zestawienia znalazł się naan w wersji z masłem i czosnkiem. Ten płaski, drożdżowy chlebek, wypiekany w tradycyjnym piecu tandoor, pochodzi z kuchni kaszmirskiej. Choć jego receptura jest prosta, naan zdobył serca smakoszy na całym świecie. Doskonale komponuje się z gęstymi sosami – zarówno mięsnymi, jak i wegetariańskimi.

Indyjskie i azjatyckie pieczywo w czołówce

Drugie miejsce w rankingu zajął kulcha amritsari – płaski chleb z północnych Indii, nadziewany ziemniakami, cebulą, twarogiem i przyprawami. Podium zamyka roti canai, warstwowy, smażony chlebek z Malezji, który zachwyca chrupiącą skórką i miękkim wnętrzem.

Indyjskie chlebki naan uznano za najsmaczniejsze
Europejskie smakołyki poza podium

Najwyżej notowanym europejskim chlebem jest pao alentejano z Portugalii – okrągły, pszenny bochenek o chrupiącej skórce i lekko kwaskowatym smaku. W pierwszej dziesiątce znalazły się także włoska piada, brazylijski pao de queijo oraz bolo do caco z Madery. Co ciekawe, paryska bagietka i włoska focaccia uplasowały się dopiero poza pierwszą dziesiątką.

Polski chleb w światowym rankingu

W zestawieniu nie zabrakło polskiego akcentu. Chleb prądnicki, tradycyjny wypiek z Krakowa, znalazł się na 93. miejscu. To ciemny, chrupiący chleb na zakwasie żytnim, wypiekany w dużych bochenkach.