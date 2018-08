Redakcja Dziennik.pl

Trwające przez wiele dni upały nie pozostają bez wpływu na nasze samopoczucie i formę. Dużo ciężej jest nam zmobilizować się do wysiłku fizycznego. Istnieje jeszcze druga medalu: niektórzy próbują zignorować warunki pogodowe i ćwiczyć równie intensywnie jak dotychczas. W takiej sytuacji nasz organizm może się zbuntować – zawroty głowy, omdlenia, odwodnienie czy przemęczenie to tylko kilka możliwych czarnych scenariuszy po treningu. Jak uniknąć powyższych sytuacji, jednocześnie nie rezygnując z aktywności fizycznej? Oto 5 zasad, którymi warto się kierować!

Zasada pierwsza: zachowaj umiar i rozwagę

Najważniejszą zasadą w uprawianiu sportu w trakcie upałów są umiar i rozwaga. Nie porzucajmy całkowicie aktywności fizycznej tylko dlatego, że jest gorąco, ale z drugiej strony ćwiczmy z rozwagą, zachowując ostrożność. Jeżeli tylko poczujemy, że coś jest nie tak, pojawią się takie objawy jak zawroty głowy, suchość w ustach, przyśpieszona akcja serca, uczucie osłabienia czy drżenie mięśni, które świadczą o odwodnieniu, to przerwijmy trening i zadbajmy o odpowiednie nawodnienie, pijąc płyny np. wodę lub niesłodzoną herbatę. Pamiętajmy, żeby nie uzupełniać płynów zbyt gwałtownie.

Zasada druga: nie ćwicz między godziną 11 a 18

Zrezygnujmy z forsownego wysiłku w godzinach, w których upał doskwiera najmocniej czyli między godziną 11 a 18. Lepiej ćwiczyć z samego rana – mamy wtedy najwięcej energii, a do tego poranna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze funkcjonowanie oraz wydolność w ciągu dnia. Drugą opcją jest wieczorny trening. Jest on szczególnie wskazany dla osób, które są alergikami, ponieważ wówczas stężenie pyłków jest mniejsze, a więc mniej uciążliwe dla organizmu.

Zasada trzecia: zadbajmy o dobre nawodnienie jeszcze przed treningiem

Dobre nawodnienie to podstawa, i to jeszcze przed rozpoczęciem aktywności fizycznej. Pozwoli to nam być bardziej wydajnymi i zmniejsza ryzyko odwodnienia w trakcie uprawiania sportu. Na godzinę lub dwie przed planowaną aktywnością należy wypić ok. 0,5-1 litra niegazowanej, najlepiej lekko schłodzonej wody. Podczas treningu zawsze pijmy małymi łykami, nigdy zachłannie. Możemy też w razie potrzeby sięgnąć po napój izotoniczny, który pomoże uzupełnić stracone z potem elektrolity, zwłaszcza magnez, sód i potas. Koniecznie zwróćmy jednak uwagę na jego skład – większość z tego rodzaju napojów jest niestety dosładzana.

Zasada czwarta – zadbajmy o odpowiedni strój w trakcie aktywności fizycznej

Bawełniany T-shirt i spodenki? To najgorszy wybór na czas upałów – bawełniane ubrania nie tylko wchłaniają wilgoć, ale również zatrzymują ją na skórze. W efekcie będziemy zgrzani i zalani potem. Lepiej zadbać o strój dostosowany do uprawiania sportu, który umożliwi odprowadzanie wilgoci i pozwoli skórze oddychać, a do tego zapewni swobodę ruchów. W momencie, gdy planujemy uprawiać sport na świeżym powietrzu, obowiązkowym elementem stroju są: okulary przeciwsłoneczne oraz czapka, najlepiej z daszkiem.

Zasada piąta: Mniej intensywnie ale wciąż aktywnie

Nie jesteśmy w stanie trenować w upalny dzień? Możemy albo zmniejszyć intensywność ćwiczeń albo znaleźć inny sposób, aby być aktywnym w tym czasie. Sportem, który można uprawiać nawet w gorące dni, jest jazda na rowerze. Poruszając się na stylowych „dwóch kółkach” poczujemy przyjemną ochłodę a jednocześnie zadbamy o zdrową dawkę ruchu. Jeśli nie mamy siły, żeby np. biegać, to warto na czas największych upałów, spróbować np. nordic walking. Wśród sportów, które można uprawiać na świeżym powietrzu warto wspomnieć sporty wodne np. kajakarstwo – pamiętajmy, że w upalny dzień to nie szybkie tempo i dynamika powinny być dla nas najważniejsze, ale przepłynięty dystans. Zawsze dobrym pomysłem jest pływanie.

Wysokie temperatury nie przekreślają aktywności fizycznej. Jeżeli dostosujemy wysiłek do naszych możliwości, zadbamy o należyte nawodnienie organizmu oraz podejdziemy do treningu z umiarem, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet w czasie upałów pozostawać aktywnym.

Podziękowanie za przygotowanie tekstu dla ekspertów marki Le Grand.