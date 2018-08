Redakcja Dziennik.pl

Hydracure

Można, a nawet powinno się wykonywać zabiegi dogłębnie nawilżające skórę, która latem jest szczególnie narażona na przesuszenia. Te kryterium spełnia np. Hydracure, który wykorzystuje formuły oparte na kwasie hialuronowym, wulkanicznej wodzie termalnej, mikrogąbkach z ceramidami i kwasem mlekowym oraz naturalnych emolientach.

– Taki zestaw składników, na których opiera się preparat, pozwala na odświeżenie, nadanie delikatności, a przede wszystkim silnie nawadnia oraz czyni skórę bardziej podatną na wchłanianie – mówi dr Elżbieta Młyńska-Krajewska, Dyrektor Medyczny Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski w Kołobrzegu.

Zabieg polecany jest w okresie nasilonego stresu, w podróżach, dla ochrony przed sezonowymi zmianami klimatycznymi, szczególnie latem i po lecie.

Mezoterapia

Mezoterapia jest metodą terapeutyczną, która przynosi wręcz natychmiastowe rezultaty. Polega ona na podawaniu drogą iniekcji substancji czynnych w głąb skóry w celu poprawienia jej metabolizmu, stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny oraz prawidłowego odżywiania i nawilżenia skóry.

– Ta metoda cieszy się ogromną popularnością, ponieważ śródskórne wprowadzenie substancji aktywnych gwarantuje szybkie i widoczne efekty w korekcji zmarszczek, a także poprawia kondycję włosów i gładkość skóry ciała, co wpływa na doskonałe samopoczucie i pewność siebie – mówi dr Młyńska-Krajewska. – Co szczególnie istotne latem, dzięki mezoterapii możemy również ograniczyć pojawianie się tzw. „zmarszczek wakacyjnych”, czyli drobnych, gęsto usianych bruzd wokół oczu i na policzkach, które są wynikiem odwodnienia skóry pod wpływem kontaktu ze słońcem – tłumaczy.

Zabieg można wykonywać o każdej porze roku, ale latem przez kilka dni bezpośrednio po nim należy ograniczyć ekspozycję na słońce.

Sunekos®

Szczególnym rodzajem mezoterapii jest innowacyjny zabieg rewitalizujący Sunekos®. Używany do iniekcji produkt jest połączeniem nieusieciowanego kwasu hialuronowego i opatentowanej sekwencji aminokwasów, które skutecznie pobudza fibroblasty do tworzenia nowych włókien kolagenu i elastyny.

– Z uwagi na to, że Sunekos® występuje w dwóch liniach, może być stosowany jako nawilżenie i przeciwdziałanie zmarszczkom już od 25 roku życia. U pacjentów z bardzo głębokimi zmarszczkami i utratą objętości na początku podaje się Sunekos® 1200, a następnie w odstępie 1-2 dni od zabiegu rozpoczyna standardową procedurę Sunekos® 200, która obejmuje 3-4 zabiegi co 7-10 dni. Co ważne, nie ma przeciwwskazań do wykonywania go latem. Wręcz przeciwnie, preparat polecam jako formę nawilżenia w trakcie wakacji i po nich – mówi dr Młyńska-Krajewska.

Bardzo subtelny i naturalny efekt wolumetryczny widoczny jest natychmiast po zabiegu. Na kolejne efekty rozświetlenia skóry, wygładzenia zmarszczek i ujędrnienia należy poczekać – pierwsze widoczne są po ok. 10 dniach, a ostateczne utrzymują się ponad 6 miesięcy.

Których zabiegów unikać latem?

To nieprawda, że w czasie intensywnego działania promieni słonecznych nie powinno się wykonywać żadnych zabiegów medycyny estetycznej. Odpowiednio dobrana regeneracja gabinetowa poprawia wygląd i samopoczucie, co szczególnie doceniamy podczas wakacyjnych wyjazdów.

– Latem nie powinno się wykonywać głębokich i średnio głębokich peelingów oraz serii zabiegów laserowych (na przykład depilacji). Podrażniona nimi skóra, z uwagi na duże ryzyko pojawienia się oparzeń i przebarwień, wymaga unikania bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Dlatego też na peelingi i depilację zapraszamy pacjentów dopiero jesienią – podsumowuje dr Młyńska-Krajewska.