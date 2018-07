Redakcja Dziennik.pl

Moc witamin i składników mineralnych

Witaminy i minerały mają nieoceniony wpływ na organizm, a ich właściwości wykorzystywane są nie tylko w dietetyce, ale również w kosmetologii. W codziennej pielęgnacji ważne jest jednak, aby nie zapominać o żadnej z form korzystania z bogactw natury. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest połączenie stosowania ich wewnętrznie, w postaci zdrowego żywienia, a także zewnętrznie w postaci dobrze dobranych kosmetyków. Do najważniejszych witamin, które mają wpływ na urodę, należą witaminy z grupy B, witamina A, C, D, E, F oraz K.

Do składników mineralnych mających zbawienny wpływ na skórę, zaliczamy m.in. selen, miedź, cynk, żelazo i krzem. Oprócz spożywania dużej ilości warzyw i owoców, które są niezwykle bogatym źródłem witamin oraz składników mineralnych, warto pamiętać o kosmetykach, które są w nie wzbogacane bądź tworzone na bazie naturalnych składników.

Nieocenione antyoksydanty

Składniki o działaniu antyoksydacyjnym to nieodzowny element pielęgnacji, jeżeli chcemy zachować młody wygląd na dłużej. Antyoksydanty wyłapują i neutralizują wolne rodniki, które niekorzystnie oddziałują na skórę. Niszczą one włókna kolagenowe i elastynowe, lipidy znajdujące się w naskórku oraz naturalną barierę ochronną. Warto pamiętać, że zdrowy tryb życia oraz bogata w antyoksydanty dieta niestety nie gwarantują pełnej ochrony komórek skóry przed spowodowanym działalnością wolnych rodników przedwczesnym starzeniem się. Składniki odżywcze z pokarmu do skóry trafiają w ostatniej kolejności, dlatego o jej potrzeby muszą zadbać kosmetyki wzbogacone o składniki neutralizujące wolne rodniki. Najczęściej spotykane w kosmetyce antyoksydanty to: witamina C, witamina E, koenzym Q10, polifenole oraz inne ekstrakty roślinne.

Nawodnienie & nawilżenie

Woda jest niezbędnym składnikiem do utrzymania wszystkich procesów życiowych. Kiedy w organizmie zaczyna jej brakować w pierwszej kolejności wykorzystuje się zapasy zgromadzone w naskórku i w skórze właściwej. W konsekwencji skóra staje się sucha i szorstka oraz stopniowo traci elastyczność. Nawadnianie wiąże się z uzupełnianiem płynów od środka. Najprostszym sposobem aby skóra była prawidłowo nawodniona jest dostarczanie odpowiedniej ilości płynów, wystarczy około 2 litrów wody mineralnej dziennie. Taka ilość pozwala na zachowanie prawidłowych funkcji skóry, dodatkowo dzięki temu pozbywamy się więcej toksyn oraz produktów przemiany materii. Nawilżanie z kolei wiąże się ze spowolnieniem odparowywania wody z wnętrza skóry. Produkty odpowiedzialne za nawilżanie tworzą na powierzchni naskórka barierę, która nie dopuszcza do przesuszania i skutecznie zatrzymuje wilgoć w skórze. Warto również pamiętać o stosowaniu żywności oraz kosmetyków, zawierających niezwykle cenne składniki w postaci nienasyconych kwasów tłuszczowych, które biorą udział w powstawaniu ceramidów oraz znacznie uszczelniają naskórek.

