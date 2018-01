W drogeriach i aptekach półki uginają się od dużej liczby różnego rodzaju kosmetyków. Znajdziemy na nich kremy matujące, nawilżające, natłuszczające czy ujędrniające. Toniki, peelingi, kremy, mleczka, a także serum. Jak z tego wszystkiego wybrać produkty, które spełnią nasze oczekiwania? Przecież tylko dobrze dobrany kosmetyk jest gwarancją pięknej cery. Dlatego zanim sięgniesz po ten idealny krem warto zastanowić się, jaki rodzaj skóry masz.

Skóra normalna

Szczęśliwe posiadaczki tego typu cery można spotkać bardzo rzadko. Skóra normalna nazywana jest inaczej bezproblemową. Po czym najlepiej ją poznać? Jest gładka, dość jasna, pozbawiona przebarwień i niedoskonałości. Dobrze napięta oraz jędrna, a wydzielane przez nią sebum jest w całkowitej normie. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba jej pielęgnować. Jakiego kremu możemy użyć do tego typu cery? Wskazany jest kosmetyk nawilżający, który dodatkowo będzie posiadać filtr przeciwsłoneczny.

Skóra sucha

To jeden z najbardziej problematycznych typów cery i niestety często występujący. Sucha skóra twarzy negatywnie reaguje na wiele czynników zewnętrznych, takich jak wahania temperatur, zanieczyszczenia powietrza, a nawet woda. Ten typ cery można bardzo łatwo rozpoznać: jest zmatowiona, ziemista i posiada duże skłonności do łuszczenia. Osoby będące jej właścicielami mogą czuć uczucie napięcia, a nawet pieczenia. Dodatkowo jest szczególnie problematyczna w momencie, gdy chcemy nałożyć podkład, wówczas zaczyna się on rolować, dlatego ciężko osiągnąć efekt gładkiej i nienagannej cery. Sucha skóra jest także bardziej podatna na tworzenie się zmarszczek. Jak można jej pomóc? Najważniejsze jest nawadnianie oraz regeneracja podrażnionego i zniszczonego naskórka. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie odpowiednio dobranego kremu na noc.

Skóra mieszana

Ten rodzaj skóry jest trudny do pielęgnacji, ponieważ cera jest jednocześnie sucha i tłusta, dlatego wymaga szczególnej uwagi. Ma skłonności do powstawania zaskórników, jak i wszelkiego rodzaju krostek. Niezwykle ważne jest, aby jej tłuste partie dobrze oczyszczać, a te suche nawilżać. Te pierwsze występują najczęściej w tzw. „strefie T”, czyli są to okolice nosa, brody oraz czoła. W tym właśnie miejscu skóra się błyszczy i powstaje najwięcej niedoskonałości. Te drugie partie pojawiają się poza „strefą T” i są to suche miejsca, które mają tendencję do łuszczenia się. Kosmetyki dedykowane cerze mieszanej powinny posiadać lekką, nietłustą konsystencję. Przydatna będzie także duża zwartość kwasu hialuronowego, witaminy A, witaminy B oraz retinolu. Dzięki tym składnikom skóra będzie widocznie gładsza, niedoskonałości z czasem staną się mniej widoczne, a suche miejsca otrzymają odpowiednie nawilżenie.

Rozpoznanie swojego typu cery jest kluczowe, ponieważ każda skóra wymaga innej pielęgnacji, a co za tym idzie, innych kosmetyków. Dobranie odpowiednich produktów sprawi, że będziemy cieszyć się zdrowym i promiennym wyglądem.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Floslek.