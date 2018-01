CODZIENNIE BĘDĘ ROBIĆ DOKŁADNY DEMAKIJAŻ

Staranny demakijaż zapewnia skórze odnowę nocą i sprawia, że o poranku wygląda ona zdrowo i promiennie. Jeśli robisz go w pośpiechu lub niedbale, zwiększa się ryzyko, iż na twarzy zaczną pojawiać się zaskórniki lub nieestetyczne krostki. Nie rezygnuj z tego rytuału, nawet jeśli w ogóle się nie malujesz. Na skórze w ciągu dnia kumuluje się kurz, brud, pot i łój, dlatego trzeba ją regularnie oczyszczać, aby ułatwić porom oddychanie. Kosmetyki do demakijażu nowej generacji nie tylko oczyszczają skórę, ale ją pielęgnują: nawilżają, matują, odżywiają i regenerują. Dopasuj preparat do potrzeb twojej skóry. Jeśli masz suchą skórę wybierz mleczko lub delikatną piankę. Posiadaczkom mieszanej i tłustej cery poleca się kosmetyki, które usuwają nadmiar sebum, ściągają rozszerzone pory i zapobiegają świeceniu się. Idealnie sprawdzi się też płyn lub pianka micelarna. Demakijaż koniecznie zakończ nałożeniem toniku, który przywróci jej naturalny odczyn pH, pozwali kremom lepiej się wchłonąć i przyspieszy absorbcję składników odżywczych.

Spróbuj: Płyn Micelarny linia FACE, Pat&Rub by Kinga Rusin, 60 zł/200 ml, Mleczko do demakijażu Roséliane, Uriage, 57 zł/250 ml, Woda termalna, Eau Thermale Avène, 41 zł/150 ml, Lotion intensywnie nawilżający Aqua Infini, Galénic, 85 zł/200 ml

ZADBAM, ABY MOJE DŁONIE I PAZNOKCIE BYŁY ZDROWE I ZADBANE

Paznokcie i dłonie są naszą wizytówką. Kształtne, lśniące paznokcie, gładkie dłonie, nie tylko ładnie się prezentują, ale są najlepszym wizerunkiem naszego zdrowia. Zarówno dłonie, jak i paznokcie narażone są na działanie wielu niekorzystnych czynników, dlatego powinniśmy o nie szczególnie dbać. Pamiętaj, aby regularnie stosować kremy ochronne, które poza działaniem natłuszczającym i nawilżającym, dodatkowo działają przeciwstarzeniowo, wyrównują koloryt i intensywnie odżywiają. Krem pielęgnacyjny miej zawsze przy sobie – sięgaj po niego jak najczęściej, zwłaszcza po umyciu rąk. Raz w tygodniu poświęć chwilę na złuszczająco-regenerujący zabieg na dłonie. Wykorzystaj do tego scrub do dłoni lub zwykły peeling, a następnie zaaplikuj specjalną maskę do rąk. Zadbaj też o swoje paznokcie – jeśli jesteś fanką manicure hybrydowego, powierz swoje dłonie odpowiednio wyszkolonym stylistom, który zadbają, aby poza pięknym kształtem i kolorem, twoje paznokcie były wzmocnione, odżywione oraz odpowiednio chronione.

Spróbuj: NEUTROGENA® formuła norweska krem do rąk (skoncentrowany), 14.99 zł/ 50 ml, Krem do rąk INDIGO, 29 zł/ 300 ml, Barwa Naturalna Bawełniany krem do rąk z proteinami jedwabiu, Barwa, 5 zł/100 ml

KREM Z FILTREM BĘDĘ STOSOWAĆ CAŁY ROK – NIE TYLKO LATEM!

Kremy zawierające filtry przeciwsłoneczne zabezpieczają naszą skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA i UVB. Promienie UV przyspieszają proces starzenia się skóry, co w konsekwencji może powodować pojawienie się nieestetycznych przebarwień i zmarszczek. Kiedy kończy się lato bardzo często rezygnujemy z ochrony przeciwsłonecznej, zakładając, że tego typu pielęgnacja, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym nie jest nam potrzebna. Nic bardziej mylnego. Promienie ultrafioletowe działają na naszą skórę przez cały rok. Szkodliwe promieniowanie UV dociera do naszej skóry nawet w pochmurny dzień, a jego natężenie jest takie samo przez cały rok. Dlatego koniecznie zaopatrz się w preparat z odpowiednio dobranym filtrem - w zależności od fototypu twojej karnacji i potrzeb twojej skóry.

Spróbuj: UV Bronze Face SPF 50 + (ochrona przeciwsłoneczna do twarzy), Filorga, 129 zł/ 40 ml, Krem przeciwsłoneczny Anti-Age SPF 50 +, Eau Thermale Avène, 80 zł/50 ml, Anti-aging emulsion SPF 30, La Prairie, 920 zł/ 50 ml

ZADBAM O ODPOWIEDNIO DOBRANĄ PIELĘGNACJĘ SKÓRY GŁOWY ORAZ WŁOSÓW

Pielęgnacja skóry głowy to często pomijany, ale niezwykle ważny aspekt dbania o urodę i zdrowie naszych włosów. Kondycja tzw. skalpu ma decydujący wpływ na wygląd i poziom odżywienia włosów. Zrównoważona pielęgnacja skóry głowy, dostosowana do jej potrzeb, przyniesie efekt w postaci odżywionych cebulek, z których mogą wyrosnąć zdrowe i mocne włosy. Natomiast niewłaściwy dobór produktów lub ich brak, w konsekwencji skutkować może problemami tj. łupież, nadmierne przetłuszczanie czy łamanie i wypadanie włosów. Dogłębne oczyszczanie skóry głowy, utrzymywanie odpowiedniego pH, regulacja pracy sebocytów i regulacja podziałów komórkowych, to główne cele w pielęgnacji skóry głowy. Utrzymanie odpowiedniej higieny okołomieszkowej powinno stanowić element kompleksowego dbania o włosy. Przy doborze kosmetyków do pielęgnacji włosów pamiętaj, aby szampon dostosowywać do rodzaju skóry na głowie, a odżywkę czy maskę do typu włosa. Dodatkowo, co najmniej raz w tygodniu, przed umyciem włosów, nałóż specjalny koncentrat, który oczyści oraz przygotuje skórę głowy do dalszych rytuałów, poprzez uaktywnienie mikro cyrkulacji.

Spróbuj: Łagodzący szampon na bazie piwonii, Klorane, 39 zł/200 ml, Complexe 5 Koncentrat odżywczo-regenerujący do skóry głowy na bazie olejków eterycznych, Réne Furterer, 180 zł/50 ml, Terapia intensywnie regenerująca, Shikioriori Tsubaki, 39 zł/ 230 ml

PO KAŻDEJ KĄPIELI BĘDĘ STOSOWAĆ BALSAM DO CIAŁA

Codzienny prysznic lub kąpiel oraz zimne, gorące lub wysuszone ogrzewaniem powietrze pozbawiają naszą skórę nawilżenia, co skutkuje tym, że staje się ona przesuszona i szorstka w dotyku. Szacuje się, że naskórek na naturalną regenerację potrzebuje około czterech godzin. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest to czas, w którym mogą rozwijać się różne stany zapalne i nieprzyjemne podrażnienia prowadzące w konsekwencji do poważniejszych schorzeń dermatologicznych. Balsamy do ciała, olejki, mleczka czy masła odbudowują powłokę hydrolipidową, gwarantując jej odpowiednie odżywienie, regenerację i nawilżenie. Balsamy do ciała nakładane po każdej kąpieli pomagają też odzyskać skórze naturalne pH, które mogło ulec zaburzeniom w skutek oddziaływania substancji myjących.

Spróbuj: Trixera Nutrition Nutri-Fluid balsam do twarzy i ciała bezzapachowy, Eau Thermale Avène, 79 zł/ 400 ml, Multiujędrniający krem do ciała, Elancyl, 110 zł/ 200 ml, Huile Prodigieuse® Riche – suchy olejek o wzbogaconej konsystencji, Nuxe, 149 zł/ 100 ml

ZŁUSZCZANIE – MIN. 2 RAZY W TYGODNIU, MASECZKA CO NAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU

Regularne złuszczanie skóry twarzy jest niezbędnym elementem w drodze do pięknej i zdrowej cery. Dzięki eksfoliacji pozbędziemy się martwych komórek, oczyścimy pory i wyraźnie wygładzimy skórę. Peeling, w zależności od składu, może rozjaśniać skórę i wyrównywać jej koloryt. Wykonuj go co najmniej dwa razy w tygodniu, po oczyszczaniu twarzy. Kolejną , niezbędną czynnością, o której powinnaś zawsze pamiętać jest aplikacja maseczki na twarz – co najmniej raz w tygodniu. Maseczki oczyszczają, odżywiają, nawilżają i relaksują – działają na skórę jak mini SPA. Wybór odpowiedniej maseczki oraz peelingu powinien być dokonywany na podstawie typu cery oraz stanu skóry.

Spróbuj: Maska Scrub&Mask, Filorga, 175 zł/55 ml, Mikropilingująca maska rozświetlająca SVR Hydracid C50 z 25% witaminą C, SVR, 137 zł/ 50 ml, Overnight 100% Wit C Shock Serum – Terapia szokowa na noc ze 100% i stabilną witaminą C, Clarena, 125 zł/ 10x3 ml, Oczyszczająca maska do twarzy, Arbonne Rescue&Renew,

190 zł/ 150 ml, ZO ® Skin Health Offects® Preparat złuszczający, ZO ® SKIN SKIN HEALTH, 295 zł/65 g

BĘDĘ PIĆ MIN. 1.5 LITRA WODY DZIENNIE

Żadne kremy i balsamy nie spełnią swojej roli, jeśli organizm nie będzie wystarczająco nawodniony. Regularne picie wody pobudza metabolizm, ułatwia zachowanie pięknej i zdrowej sylwetki oraz oczyszcza organizm z toksyn i dodaje energii. Postaraj się pić wodę systematycznie – w małych ilościach, ale często. Zadbaj o to, aby butelka z wodą była stałym elementem wyposażenia twojej torebki.

Spróbuj: Butelka filtrująca, Dafi, 35 zł/0,5 l