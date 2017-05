Lankijki, jak większość Azjatek, przykładają dużo uwagi do właściwej pielęgnacji swojej skóry. Dzięki temu mogą się pochwalić gładką i delikatną cerą bez zanieczyszczeń. Chcąc osiągnąć taki efekt, nie ma potrzeby wydawania fortuny na zagraniczne kosmetyki. Wystarczą rzeczy, które zazwyczaj mamy w domu, ale wykorzystane w odpowiedni sposób.

Węgiel aktywny

Europejczykom znany jest szczególnie przy problemach żołądkowych. Dzięki swoim właściwościom węgiel ma działanie silnie absorbujące np. bakterie i toksyny. Z tego powodu stosujemy go przy biegunkach i zatruciach pokarmowych. Jak się jednak okazuje, nie wykorzystujemy jego możliwości w 100%, gdyż może być on pomocny także w walce niedoskonałościami cery. Wystarczy 2-3 tabletki węgla wymieszać z jogurtem, glinką kosmetyczną lub dowolną maseczką do twarzy, którą posiadamy w domu. Powstałą masę nałożyć na twarz i pozostawić na 15 minut, następnie zmyć ciepłą wodą. To ulubiona maseczka Azjatek, której zawdzięczają swoją czystą cerę. Węgiel doskonale oczyszcza skórę, zwęża pory, matowi oraz zdziała bakteriobójczo.

Herbata

Sri Lanka słynie z rozległych plantacji herbacianych, które znane są jako najczystsze na świecie. Lankijki wiedzą, że czarna herbata bogata jest w garbniki działające jak przeciwutleniacze. Dzięki temu wspiera skórę w walce z efektami starzenia się. Dodatkowo kosmetyki na bazie liści herbaty usprawniają krążenie krwi, a co za tym idzie, polepszają dotlenienie komórek. Codzienne picie filiżanki tego napoju wpłynie korzystnie na odżywienie i koloryt skóry.

Przepis na maseczkę odżywczą na bazie cejlońskiej herbaty.

Składniki:

• 2 łyżeczki herbaty Akbar Pure Ceylon

• 2 łyżki gorącej wody

• 2 łyżki jogurtu naturalnego

Przygotowanie

Herbatę zaparz. Kiedy napar przestygnie wymieszaj go z 2 łyżkami gęstego jogurtu. Tak przygotowaną maseczkę nałóż na twarz i odczekaj 15 minut. Następnie zmyj ją letnią wodą.

Masaż skóry

Lankijki poza naturalnymi kosmetykami bardzo cenią sobie sposób, w jaki je nakładają. Stosując krem na twarz nie robią tego niedbale – cały proces jest połączony z ujędrniającym masażem skóry. Chcąc wykonywać taki zabieg podczas codziennego nakładania kosmetyku należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie wmasowywać kremu. Najlepiej jest go wklepywać, gdyż pobudzi to ukrwienie skóry. Krem nakładamy od szyi ku czołu, czyli przeciwnie do działania siły grawitacji. W ten sposób zapobiegniemy powstawaniu zmarszczek i ujędrnimy skórę.

Lankijki preferują naturalną pielęgnację skóry. Nie należy jednak zapominać o właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej. Te czynniki również wpływają pozytywnie na stan naszej cery.