Jakie ma właściwości gorczyca biała?

Gorczyca biała to roślina należąca do rodziny kapustowatych. Jej charakterystyczne żółtawe nasiona powszechnie wykorzystuje się jako przyprawę, składnik musztardy czy dodatek do kiszonek. Jednak oprócz walorów kulinarnych, gorczyca biała posiada bogaty skład chemiczny, który decyduje o jej właściwościach zdrowotnych.

W nasionach gorczycy znajdziemy m.in. białko, błonnik, kwasy tłuszczowe, glikozydy, olejki eteryczne, a także witaminy z grupy B, witaminę C i składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo oraz potas. Dzięki temu roślina ta działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Zawarty w gorczycy błonnik poprawia trawienie i ułatwia regulację poziomu cukru we krwi, a olejki eteryczne korzystnie wpływają na drogi oddechowe i krążenie.

Na co pomaga napar z gorczycy białej?

Napar przygotowany z gorczycy białej to prosty domowy środek, który może przynieść ulgę w wielu dolegliwościach. Do najczęściej wymienianych korzyści należą:

łagodzenie bólów reumatycznych i stawowych – gorczyca działa rozgrzewająco, pobudza krążenie i zmniejsza uczucie sztywności. Regularne picie naparu może wspomagać terapię chorób reumatycznych.

– gorczyca działa rozgrzewająco, pobudza krążenie i zmniejsza uczucie sztywności. Regularne picie naparu może wspomagać terapię chorób reumatycznych. obniżanie ciśnienia krwi – zawarte w niej związki wspomagają pracę serca i naczyń krwionośnych, pomagając w regulacji ciśnienia.

– zawarte w niej związki wspomagają pracę serca i naczyń krwionośnych, pomagając w regulacji ciśnienia. poprawa pracy układu trawiennego – błonnik i olejki eteryczne stymulują wydzielanie soków żołądkowych, co ułatwia trawienie i przeciwdziała wzdęciom.

– błonnik i olejki eteryczne stymulują wydzielanie soków żołądkowych, co ułatwia trawienie i przeciwdziała wzdęciom. wsparcie dla odporności – obecność witaminy C i składników mineralnych wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu.

– obecność witaminy C i składników mineralnych wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu. oczyszczanie organizmu – napar z gorczycy wspomaga usuwanie toksyn i korzystnie wpływa na metabolizm.

Warto dodać, że gorczyca biała stosowana była od wieków także w medycynie naturalnej jako środek wspierający rekonwalescencję po infekcjach oraz sposób na ogólne wzmocnienie organizmu.

Jak zrobić napar z gorczycy?

Przygotowanie naparu z gorczycy białej jest niezwykle proste i nie wymaga specjalnych umiejętności.

Składniki:

1 łyżeczka nasion gorczycy białej,

200 ml gorącej wody.

Przygotowanie:

Ziarna gorczycy należy lekko rozgnieść, aby uwolniły cenne substancje aktywne. Wsypać je do filiżanki lub kubka i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą. Przykryć i pozostawić do zaparzenia na około 10–15 minut. Napar odcedzić i pić dwa razy dziennie – najlepiej rano i wieczorem.

Tak przygotowany napój ma delikatny, lekko orzechowy smak. Dla wzmocnienia efektów można dodać odrobinę miodu lub plaster cytryny. Regularne stosowanie naparu przynosi najlepsze rezultaty, jednak nie powinno zastępować leczenia farmakologicznego zaleconego przez lekarza.

Gorczyca biała – przeciwwskazania

Choć gorczyca biała ma wiele prozdrowotnych właściwości, nie każdy powinien po nią sięgać. Przeciwwskazaniami do stosowania naparu są przede wszystkim:

nadwrażliwość lub alergia na rośliny z rodziny kapustowatych,

na rośliny z rodziny kapustowatych, problemy żołądkowe – w nadmiarze gorczyca może podrażniać błonę śluzową i nasilać objawy refluksu czy choroby wrzodowej,

– w nadmiarze gorczyca może podrażniać błonę śluzową i nasilać objawy refluksu czy choroby wrzodowej, ciąża i karmienie piersią – brak wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa, dlatego zaleca się ostrożność,

– brak wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa, dlatego zaleca się ostrożność, przyjmowanie leków – gorczyca może wpływać na działanie niektórych preparatów, np. obniżających ciśnienie czy rozrzedzających krew.

W każdym przypadku warto skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem naparu do codziennej diety, zwłaszcza jeśli cierpimy na choroby przewlekłe.

Inne zastosowanie gorczycy białej

Napar to nie jedyny sposób wykorzystania gorczycy białej. Ziarna tej rośliny mają szerokie zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w domowej medycynie. Dodaje się je do kiszonek, marynat, a także jako przyprawę do mięs czy zup. W postaci zmielonej stanowią podstawę musztardy, cenionej na całym świecie.

Gorczyca biała wykorzystywana jest również zewnętrznie. Ziarna stosuje się do przygotowania tzw. poduszek gorczycowych, które przykłada się na bolące miejsca, aby zmniejszyć napięcie mięśni, złagodzić ból stawów czy przyspieszyć regenerację organizmu. Olejek gorczycowy używany jest w kosmetyce: do masażu, poprawy ukrwienia skóry czy pielęgnacji włosów.