Kofeina przyspiesza przemianę materii i zmniejsza uczucie głodu

Od wielu lat naukowcy z różnych części świata badają oddziaływanie kofeiny na organizm, a coraz liczniejsze wyniki wskazują na jej pozytywny wpływ na metabolizm. Udowodniono, że kofeina potrafi przyspieszać przemianę materii, ułatwiać spalanie tkanki tłuszczowej oraz ograniczać uczucie głodu. Już w 1989 roku badacze z King's College w Londynie przeprowadzili istotne doświadczenie, w którym stwierdzono, że regularne spożywanie kofeiny może podnieść całkowite zużycie energii organizmu nawet o kilkanaście procent. Nowsze badania sugerują natomiast, że kofeina może hamować powstawanie nowych komórek tłuszczowych (proces adipogenezy), co sprzyja utrzymaniu smukłej sylwetki.

Kawa z dodatkami. Niektóre będą lepszym wyborem niż inne

Kawa sama w sobie ma wiele zalet, ale nierzadko to dodatki decydują o jej ostatecznym smaku i wpływie na organizm. Popularne są mleko, cynamon, kardamon czy wanilia, które mogą wzbogacić aromat napoju i nadać mu dodatkowe właściwości zdrowotne, np. wspierające trawienie czy działające rozgrzewająco. Warto jednak unikać nadmiaru cukru, syropów smakowych czy bitej śmietany, ponieważ znacznie zwiększają kaloryczność kawy i osłabiają jej prozdrowotne działanie. Coraz większą popularność zyskują ziołowe dodatki, które w subtelny sposób zmieniają charakter napoju. Co ciekawe, Francuzki chętnie sięgają po kawę z lawendą, doceniając jej wyjątkowy aromat i relaksujące właściwości.

Kawa z lawendą – właściwości

Lawenda to roślina bogata w olejki eteryczne, które kojarzone są głównie z odstraszaniem insektów, takich jak mole czy kleszcze. Jej właściwości sięgają jednak znacznie dalej. Ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, potrafi poprawić nastrój i obniżać poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Dodatkowo działa na mięśnie gładkie, co może wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, a tym samym sprzyjać utrzymaniu smukłej sylwetki. Dzięki temu bywa pomocna m.in. przy problemach z niestrawnością.

Co więcej, zarówno kawa, jak i lawenda zawierają silne przeciwutleniacze, które wspomagają organizm w walce z wolnymi rodnikami, spowalniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych. Ich regularne spożywanie może też redukować stany zapalne i wspierać oczyszczanie organizmu z toksyn. Połączenie kawy i lawendy to więc nie tylko ciekawa kompozycja smakowa, ale również naturalny sposób na poprawę zdrowia i szybsze zrzucenie nadprogramowych kilogramów.

Jak przygotować kawę z lawendą?

Przygotowanie kawy z lawendą jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, a jednocześnie pozwala uzyskać niezwykle aromatyczny napój o wyjątkowych właściwościach. Wystarczy zaparzyć swoją ulubioną kawę – w ekspresie, kawiarce lub tradycyjnie, a następnie dodać do niej odrobinę suszonych kwiatów lawendy. Można je wsypać bezpośrednio do kawy podczas parzenia lub wcześniej przygotować delikatny napar z lawendy i dolać go do gotowej kawy. Dobrym pomysłem jest również dodanie mleka lub napoju roślinnego, które złagodzą intensywność aromatu, oraz odrobiny miodu, który podkreśli ziołowe nuty. Taka kompozycja sprawdzi się zwłaszcza rano, kiedy potrzebujemy pobudzenia, ale też odprężenia i lepszego nastroju.