Piana na powierzchni herbaty to dość częste zjawisko podczas parzenia tego napoju. Z czego wynika i czy powinno nas niepokoić?

Dlaczego herbata się pieni?

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, który kryje w sobie wiele cennych właściwości zdrowotnych.

Pienienie się herbaty jest najczęściej efektem obecności naturalnych związków chemicznych, takich jak saponiny. Saponiny mają, podobnie jak mydło, zdolność do tworzenia piany w kontakcie z wodą. Związki te występują w wielu roślinach, w tym w liściach herbaty i pełnią różne funkcje, takie jak np. ochrona przed szkodnikami. Ich obecność w herbacie jest całkowicie naturalna i nieszkodliwa. Zjawisko pienienia się herbaty podczas zaparzania można szczególnie zauważyć w przypadku herbat zielonych oraz białych, które są mniej przetworzone i zachowują więcej naturalnych składników.

Innym powodem pienienia się herbaty może być sposób jej produkcji. W trakcie zbioru, suszenia czy fermentacji liście mogą być delikatnie uszkadzane, co sprawia, że uwalniają one więcej związków chemicznych, w tym saponin, białek czy aminokwasów. Kiedy takie substancje rozpuszczają się w gorącej wodzie, mogą tworzyć pianę, zwłaszcza jeśli herbata jest intensywnie mieszana lub zalewana z dużej wysokości, co dodatkowo wprowadza powietrze do naparu.

Jak zapobiec powstawaniu piany podczas parzenia herbaty?

Sposób zaparzania również ma w tym przypadku znaczenie. Jeśli używamy wody o wysokiej temperaturze lub mocno napowietrzonej pienienie będzie bardziej widoczne. Zjawisko to mogą potęgować także drobinki pyłu herbacianego, które często pojawiają się w herbacie ekspresowej.

Choć dla wielu osób pieniąca się herbata może wydawać się nietypowa, w tradycjach herbacianych wielu kultur jest to wręcz pożądane. Na przykład w Indiach czy krajach arabskich, gdzie popularne są herbaty masala chai czy herbata miętowa, piana na powierzchni napoju świadczy o jej odpowiednim przygotowaniu. W tych regionach herbata bywa energicznie mieszana lub przelewana z jednego naczynia do drugiego, co celowo wprowadza powietrze i tworzy pianę.