Lobelia przylądkowa to piękna roślina ozdobna idealnie nadająca się do ogrodu a także na balkon lub taras. Jej wyjątkowo dekoracyjne kwiaty mogą mieć różne barwy, m.in.: niebieską, różową czy białą. Kiedy i jak wysadzać lobelię do gruntu? W jaki sposób wysiewać nasiona lobelii oraz jak sadzić gotowe sadzonki? Podpowiadamy.