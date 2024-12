Boże Narodzenie nie może się obejść bez makowca. Co prawda hitem ostatnich lat jest makowiec japoński, ale warto tez wypróbować jego nieco innej wersji. Chodzi o makowiec, który proponuje Henia Foks.

Makowiec włoski od Heni Foks. Lepszy niż japoński

To ciasto podobnie, jak makowiec japoński nie ma spodu. Nazywa się je makowcem włoskim. Składa się z orzechów włoskich w masie makowej. Jest prosty w przygotowaniu i mało skomplikowany. To ciasto ma też jeszcze jedną zaletę. Jest nie tylko słodkie, ale też wilgotne. Henia Foks serwuje je z powidłami i wiórkami kokosowymi.

Polewę do niego robi zaś z tabliczki czekolady rozpuszczonej z 30 ml śmietanki. Jak zrobić makowiec włoski? Oto przepis Heni Foks.

Przepis

Składniki:

850 g masy makowej z puszki

500 ml mleczka kokosowego

300 g rozłupanych orzechów włoskich

2 niesłodzone budynie waniliowe

4 duże jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Polewa i posypka – np. konfitury, mascarpone, polewa czekoladowa i wiórki kokosowe, starta czekolada lub cukrowa posypka

Sposób przygotowania:

Do misy robota wykładamy masę makową. Dodajemy mleczko kokosowe i jajka. Miksujemy na gładką masę. Dodajemy proszek do pieczenia i budyń i wszystko mieszamy na wolniejszych obrotach.

Połowę orzechów siekamy dość grubo. Drugą połowę mielimy. Obie porcje wrzucamy do misy i mieszamy łopatką.

Dużą formę do pieczenia wykładamy na dnie papierem. Wylewamy masę makową. Makowiec włoski wypiekamy przez ok. 70 minut w temperaturze 180 stopni. Deser dekorujemy po wystudzeniu i odstawiamy do lodówki.