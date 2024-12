Jak wybrać najszybszą kolejkę do kasy? Na to zwróć uwagę

Zbliżający się weekend, święta, wyprzedaże - to szczególny czas, kiedy w supermarketach można spotkać tłumy osób robiących zakupy. Tłok, ścisk, gwar, a przede wszystkim długie kolejki do kas, są zmorą wielu osób. Większość z nas chce zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne produkty w możliwie krótkim czasie. Nierzadko wydłuża go oczekiwanie w kolejce do kasy. Wiele nauczonych doświadczeniem osób ma sprytne triki, jak wybrać najszybszą kolejkę do kasy. Oto one:

Długość kolejki ma znaczenie , ale wbrew pozorom - wcale nie jest kluczowe. Zanim zdecydujemy, do której kolejki do kasy najlepiej się ustawić, zerknijmy, jak dużo produktów mają w wózkach osoby , które już w niej stoją.

, ale wbrew pozorom - wcale nie jest kluczowe. Zanim zdecydujemy, do której kolejki do kasy najlepiej się ustawić, zerknijmy, , które już w niej stoją. Dużo warzyw i owoców w koszyku może zwiastować problemy. Często są problemy z ich ważeniem, a nierzadko okazuje się, ktoś zapomniał je zważyć i trzeba poczekać, aż sam to zrobi lub kasjerka poprosi o to innego pracownika sklepu. To może znacząco wydłużyć proces oczekiwania.

Często są problemy z ich ważeniem, a nierzadko okazuje się, ktoś zapomniał je zważyć i trzeba poczekać, aż sam to zrobi lub kasjerka poprosi o to innego pracownika sklepu. To może znacząco wydłużyć proces oczekiwania. Zwróć uwagę na kasjera. Jeśli sprawnie i energicznie przesuwa produkty, to ustaw się do jego kasy. Gdy widzisz, że ma wolne tempo i jest zmęczony, wybierz inną kasę.

Jeśli sprawnie i energicznie przesuwa produkty, to ustaw się do jego kasy. Gdy widzisz, że ma wolne tempo i jest zmęczony, wybierz inną kasę. Ułóż swoje produkty tak, by ułatwić pracę kasjerowi. Zapewnij mi łatwy dostęp do kodów kreskowych. To nie tylko miły gest wobec osoby, ale także sposób, by nieco przyspieszyć zakupy.

Zapewnij mi łatwy dostęp do kodów kreskowych. To nie tylko miły gest wobec osoby, ale także sposób, by nieco przyspieszyć zakupy. Wybieraj kasy samoobsługowe tylko, jeśli masz kilka produktów. W tych kasach często brakuje obsług, więc gdy tylko pojawi się problem, często trzeba czekać, aż pojawi się pracownik, który go rozwiąże.

Czego jeszcze lepiej unikać w supermarkecie?

Może to oczywiste, ale unikaj tzw. kasy pierwszeństwa, jeśli ci nie przysługuje. Tego typu kasa przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży. Nawet jeśli do takiej kasy nie ma długiej kolejki, to raczej się na nią nie decyduj. W każdej chwili może podejść osoba, która będzie chciała z niej skorzystać, a wtedy należy ją przepuścić.

W miarę możliwości unikaj robienia zakupów w "godzinach szczytu". Największe oblężenie w supermarketach jest w piątki w godzinach popołudniowych, a także w soboty od godziny 10:00 przez niemal cały dzień. Sporo osób robi zakupy również wracając z pracyw tygodniu, czyli w godzinach 16:00-18:00. Najlepiej robić zakupy w tygodniu i wcześnie rano, wówczas istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo długich kolejek do kas. I jeszcze jedno, pamiętaj, że pracownicy sklepów to też ludzie, którzy mają prawo być zmęczeni.