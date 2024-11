Co oznacza żółta wstążka u psa?

Żółta wstążka u psa to międzynarodowe oznaczenie, które wskazuje na to, że pies nie chce być dotykany. To znak ostrzegawczy dla postronnych osób, by nie podchodziły do psa, by go głaskać czy bawić się z nim. Oznacza tyle, co "nie dotykaj", "nie głaszcz", "nie podchodź", "zostaw mnie". Taki czworonóg potrzebuje przestrzeni, nie chce wchodzi w interakcje z przypadkowo osobami. Symbol żółtej wstążki jest doskonale znany poza Polską, lecz w naszym kraju jeszcze nie jest dobrze rozpowszechniony.

Czy pies z żółtą wstążką jest agresywny?

To, że pies ma przy smyczy lub obroży żółtą wstążkę, niekoniecznie wskazuje na to, że pies jest agresywny, choć nie można tego wykluczyć. Oznaczenie stosuje się również w innych przypadkach, np.

gdy pies jest lękliwy , a kontakt z obcymi osobami lub zwierzętami może go stresować;

, a kontakt z obcymi osobami lub zwierzętami może go stresować; pies jest chory lub w trakcie rekonwalescencji np. po operacji;

lub w trakcie rekonwalescencji np. po operacji; pies jest seniorem ;

; pies przechodzi szkolenie lub trening ;

; właściciel psa nie życzy sobie głaskania jego pupila.

Pies z żółtą wstążką - jak się zachować?

Gdy spotkasz na ulicy psa z żółtą wstążką, najlepiej po prostu nie reaguj. Taki pies potrzebuje przestrzeni, więc nie wchodź z nim żadną interakcję. To oznaczenie to sposób zakomunikowania przez właściciela czworonoga, by nie zaczepiać jego czworonoga. W ten sposób właściciel chce uniknąć tłumaczenia przypadkowo napotkanym osobom, że jego pies może źle znosić kontakty z obcymi. Żółta wstążką przy smyczy lub obroży nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności za zachowanie psa. To jedynie sposób na przekazanie przechodniom, że pupil nie chce kontaktu.