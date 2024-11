Tryb zimowy w oknie: prosty patent na obniżenie rachunków

Większość okien posiada regulację lato-zima. Jest to prosty mechanizm, który pozwala użytkownikowi samodzielnie go przestawiać. Tryb zimowy umożliwia silniejsze dociśnięcie uszczelki do ściany, dzięki czemu do pomieszczenia dostaje się mniej zimnego powietrza z zewnątrz. Dzięki przestawieniu ustawienia okien na tryb zimowy w mieszkaniu lub domu zrobi się cieplej, a rachunki za ogrzewanie nie będą nadwyrężać domowego budżetu. Warto jednak pamiętać, że tryb zimowy ogranicza cyrkulację powietrza, co nie jest bez znaczenia dla naszego zdrowia. Ciepłe i wilgotne powietrze sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i pleśni, dlatego nawet jesienią i zimą nie należy zapominać o regularnym wietrzeniu mieszkania. Zaleca się, by wietrzyć mieszkanie codziennie. Pamiętajmy, by uprzednio wyłączyć ogrzewanie.

Jak przestawić okno na tryb zimowy?

Reklama

Przestawienie okna na tryb zimowy jest bardzo proste. Potrzebny będzie śrubokręt lub klucz imbusowy (w zależności od typu okna). Otwórz okno, a następnie w wewnętrznej części ramy zlokalizuj śrubę regulującą. Sprawdź jej ustawienie względem uszczelki okna. Grubsza część śruby wskazuje na tryb zimowy, węższa - na tryb letni. Korzystając z narzędzia zmień ustawienie śruby, przekręcając ją o 90 stopni w prawo. Gotowe! Dzięki temu prostemu zabiegowi, do mieszkania będzie się dostawać mniej zimnego powietrza z zewnątrz, a ty poczujesz tę różnicę w portfelu. Pamiętaj, by wiosną wrócić do poprzedniego ustawienia na tzw. tryb letni.