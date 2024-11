Ścielenie łóżka zaraz po wstaniu to błąd

Choć natychmiastowe ścielenie łóżka po przebudzeniu wiele osób uznaje za dobry nawyk, który pozwala na utrzymanie porządku w sypialni, wcale tak nie jest. Być może ten zwyczaj przyczynia się do estetycznego wyglądu wnętrza pomieszczenia, jednak niekoniecznie ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Lekarze uważają, że nie warto tego robić. Powód? Ciepła i wilgotna pościel, z której dopiero, co wyszliśmy, to doskonałe miejsce do życia dla roztoczy. Mikroskopijne pajęczaki uwielbiają warunki, które stwarzamy im w łóżku. Utrzymując ciepło i wilgotność w pościeli przez dłuższy czas, wyświadczamy im przysługę, umożliwiając błyskawiczne rozmnażanie.

Kiedy najlepiej ścielić łóżko?

Eksperci podkreślają, że łóżko najlepiej pościelić najwcześniej godzinę po przebudzeniu. Zaraz po wstaniu dobrze jest otworzyć okno w sypialni, by zapewnić obieg powietrza. Dzięki temu pościel będzie mogła wyschnąć i wywietrzyć się. Na wysuszoną pościel warto położyć narzutę, by uchronić pościel przed osadzaniem się kurzu. Zaleca się również, żeby prać pościel raz w tygodniu. Te zabiegi nie spowodują, że roztocza całkowicie znikną z łóżka, ale dzięki gorszym warunkom do życia, będą się mniej intensywnie rozmnażać.

Obecność roztoczy może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Może powodować szereg dolegliwości takich jak: katar, zapalenie spojówek, wysypka etc. Szczególnie niekorzystnie może wpływać na stan zdrowia i samopoczucie alergików.