Najgorszy rodzaj herbaty: herbata granulowana

Znany dietetyk dr Michał Wrzosek, autor popularnego kanału o zdrowym stylu życia na YouTube, przestrzega przed piciem granulowanej herbaty. Na jednym z nagrań specjalista ds. żywienia wyjaśnia, że tego typu herbata to produkt, który niewiele na wspólnego z tradycyjną herbatą. Składa się głównie z cukru. - Na pierwszym miejscu w składzie tej herbaty jest cukier, na drugim miejscu glukoza, czyli też cukier. A na trzecim miejscu, tu was zaskoczę, jest cukier trzcinowy, czyli też cukier - wyjaśnia Wrzosek. - 95 gramów cukru na 100 gramów tej herbaty. W dużym skrócie to sam cukier - dodaje.

Dietetyk analizując skład i sposób przygotowania herbaty zauważa, że aby przygotować napój należy rozpuścić w gorącej wodzie cztery łyżeczki granulatu. - Cztery łyżeczki tej herbatki, gdzie tu jest sam cukier, to są tak naprawdę cztery łyżeczki cukru. To trochę tak, jakbyśmy dosypali po prostu do wody cukier - wyjaśnia. Co jeszcze - oprócz cukru - wchodzi w skład granulowanej herbaty? Sztuczne barwniki i aromaty.

Jaka herbata jest zdrowa?

Dietetyk zaznacza, że tradycyjna herbata jest produktem zdrowym. Jednak dotyczy to tylko klasycznych naparów. - Herbata to produkt, który jest generalnie bardzo zdrowy. Ale taka zwykła – czarna, zielona czy biała - podkreśla Wrzosek. Szczególnie polecanym rodzajem herbaty jest herbata zielona. Uchodzi ona za najzdrowszy rodzaj herbaty ze względu na bogatą zawartość polifenoli, witamin, minerałów i aminokwasów. Przypisuje jej się działanie antynowotworowe, odmładzające, poprawiające metabolizm, pracę mózgu, a także korzystne działanie na skórę.