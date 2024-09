Z pleśnią w doniczkach spotkał się prawie każdy, kto ma w domu kwiaty. Nie wygląda to dobrze, ale też nie służy roślinom. Grzyb szybko przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych.

Jak pozbyć się pleśni z ziemi w doniczce?

Tak "zainfekowany" kwiat może marnieć i obumierać. Jeśli, więc pojawi się w doniczce właśnie taki biały nalot, szybko zareaguj. Poza ogólnie dostępnymi w sklepach specyfikami, warto sięgnąć także po domowe sprawdzone i skuteczne sposoby, by nad tym zapanować.

Jednym z nich jest dodanie do szklanki wody jednego produktu, który znajduje się w prawie każdej kuchni. To soda oczyszczona. Wystarczy dodać 1,5 łyżeczki do wody, wymieszać i tak przygotowanym roztworem spryskać ziemię z widoczną na niej pleśnią. Zdziwisz się jak szybko nalot zniknie. Ten roztwór nie zaszkodzi roślinie. Można nim również go podlać.

Jak zapobiec powstawaniu pleśni w doniczce?

Równie skutecznym sposobem będzie także cynamon. To przyprawa, która ma właściwości grzybobójcze. Na ziemię w doniczce wystarczy wysypać łyżeczkę mielonego cynamonu, by pozbyć się pleśni. Aby silniej zadziałał można go lekko wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. By taka sytuacja się nie powtórzyła warto pamiętać, by nadmiernie nie podlewać kwiatków i zapewnić im odpowiednie nasłonecznienie.